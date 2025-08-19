El comediante Herbert Cruz se inspira en la controversia que ha provocado el tema de los aranceles para su nuevo espectáculo de comedia. Con la promesa de “una noche cargada de risas, sátira y catarsis colectiva”, Cruz comenzará la gira de su stand-up “¡Arancélame este!”, que comenzó en Añasco.

El espectáculo continúa su gira en Ponce el sábado 30 de agosto, y en Guayama el sábado 6 de septiembre, ambas fechas en Studio 58. El 27 de septiembre el show será en el Teatro Hollywood de Coamo. Todas las funciones serán a las 8:30 p.m.

El artista presentará con humor la experiencia que vivieron muchos de los que borraron las aplicaciones digitales de tiendas como Temu, Wish y Shein. “Este show es una válvula de escape. Todos estamos hartos de pagar por todo gracias a los aranceles… ¡y ni hablemos de LUMA, que eso es otro cantar! Aquí van a poder desahogarse, reírse de las desgracias, pero sin pagar arancel por hacerlo”, expresó Herbert Cruz mediante comunicado de prensa.

El encuentro contará con la participación especial de su icónico personaje “Esposito”, que apostará a “su chispa y encanto” para “encender aún más el escenario”. El espectáculo es solo para adultos.