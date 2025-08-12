El comediante puertorriqueño Keropi Sánchez realizó este fin de semana con éxito las primeras tres funciones de su espectáculo De la Olla que Salí en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce. Se trató del primer proyecto de Keropi en este prestigioso escenario.

De la Olla que Salí continuará su ruta con una próxima presentación en el Teatro Yagüez de Mayagüez el próximo viernes 27 de septiembre a las 8:00 p.m.

A casa llena, Keropi se las ingenió en el CBA para llevar una propuesta de comedia limpia y familiar. El espectáculo, que integró al actor Luis Ponce en la apertura, combina humor, nostalgia y vivencias personales. Los temas abarcan “desde sus travesuras escolares, regaños en casa y las enseñanzas de sus abuelos, hasta anécdotas y secretos de su paso y participación en el programa Super Chef Celebrities, todo contado con un estilo espontáneo y cercano”, de acuerdo con el comunicado de prensa.

Presentarme en Bellas Artes con mi propio espectáculo ha sido un sueño hecho realidad. Ver la sala llena en cada función y escuchar las risas y aplausos de la gente me llena de gran felicidad. Agradecido siempre con Dios y con el público que entiende y acepta mi proyecto, es demasiado especial saber que lo reciben de una manera tan bonita. Gracias a todos los que me han apoyado en este paso tan importante en mi carrera”, expresó Keropi Sánchez mediante declaraciones escritas.

Giovanna Huyke, Chef Piñeiro y Chef Héctor Rosa, quienes fueron los jueces en el programa Super Chef Celebrities, figuraron entre el público presente. También asistieron otros de los que fueron sus compañeros del programa, entre ellos Uka Green, Freddo Vega, Marena Sofía, entre otros.

El productor del espectáculo, Rafo Muñiz, resaltó la importancia de impulsar propuestas como esta. “Keropi es ejemplo de un nuevo talento que ha sabido ganarse su espacio con esfuerzo y dedicación. Seguir apoyando la comedia limpia y hecha en Puerto Rico es vital para que sigamos creando momentos de unión y alegría para nuestras familias en Puerto Rico”, destacó por escrito.

Los boletos para la función del Teatro Yagüez están disponibles en Ticket Center y en la boletería del teatro.