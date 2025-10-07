Una de las escenas más impactantes y aplaudidas de Shrek El Musical ocurre justo frente a los ojos del público: Fiona deja de ser princesa para convertirse en ogra en menos de dos minutos, en una transformación técnica que ha sorprendido a espectadores de todas las edades.

La actriz Yeidimar Ramos protagoniza este momento, en el que un equipo de más de siete personas tras bastidores trabaja con precisión milimétrica para ejecutar uno de los cambios más complejos del espectáculo, sin interrumpir el ritmo narrativo.

El proceso está liderado por el reconocido maquillista Ricky Diadoné y la vestuarista Alba Kerkadó, quienes coordinan cada elemento: desde las prótesis faciales, el maquillaje verde característico y la peluca, hasta un cambio completo de vestuario. Todo está diseñado para que la metamorfosis ocurra de forma fluida, sincronizada y en tiempo récord.

PUBLICIDAD

“Es una coreografía técnica detrás del escenario. Cada segundo cuenta”, comentó Diadoné sobre el desafío de lograr esta escena en vivo.

Este momento se ha convertido en uno de los favoritos del público, que ha ofrecido ovaciones de pie en cada función. La calidad de la producción, sumada al talento del elenco y el equipo técnico, ha consolidado esta puesta en escena como una de las más memorables del año en el teatro musical local.

Shrek El Musical, basado en la popular película animada de DreamWorks, se despide de los escenarios este domingo, 12 de octubre, a las 4:00 p.m. con su última función en el Centro de Bellas Artes de Santurce. La producción ha contado con una exitosa temporada que ha llenado salas y conquistado tanto a niños como a adultos.

Las entradas para la función final están disponibles a través de la boletería del teatro y en plataformas digitales. El espectáculo promete cerrar con broche de oro una temporada llena de magia, humor y asombro técnico.