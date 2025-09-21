Por tercer año consecutivo se presenta el Puerto Rico BellyDance Fusion Fest International: Borikén, un festival que durante tres días resaltará la riqueza del bellydance, sus fusiones y su encuentro con la cultura puertorriqueña.

El evento comenzará el viernes 3 de octubre, con una “hafla” o fiesta en La Malquerida del Viejo San Juan, y continuará con talleres, competencias y galas los días 4 y 5 de octubre en el Centro de Bellas Artes de Santurce y en el Teatro Francisco Arriví de Santurce.

El lema de este año, “Borikén”, es un llamado de identidad y fusión cultural, ya que resalta cómo el puertorriqueño ha sabido acoger, adaptarse y hacer suyas expresiones de diferentes culturas. En esta edición, el festival mostrará cómo la danza árabe se mezcla con nuestra herencia local, ofreciendo al público una experiencia donde la historia y la esencia de Puerto Rico se entrelazan con la magia del bellydance.

“Nuestro objetivo es que Puerto Rico mantenga viva la conexión con la herencia árabe y que el público disfrute de un evento cultural que combina música, danza y teatro en un mismo escenario”, expresó mediante comunicado de prensa Karlos Khalil, bailarín, director creativo y productor del festival.

El certamen Fusión Bellydance de Puerto Rico busca establecer estándares profesionales en las técnicas de bellydance y sus fusiones, promoviendo la educación y apreciación de esta disciplina en la isla. Los participantes serán evaluados por un jurado de expertos internacionales, y el ganador tendrá la oportunidad de presentarse en la gala del domingo, además de recibir otros premios especiales.

El festival contará con invitadas de gran trayectoria que incluyen a Natalie Nazario presentará el taller “Mejance: La Gran Entrada” y Angel Bellydance con dos dinámicos talleres titulados Latin-Bellydance y Reggaetón-Bellydance. Nercy Córdova Rodríguez compartirá “Cultura Ancestral Loiceña”, una experiencia dirigida a conectar canto, barriles y baile para evocar la esencia cultural de Loíza.

La gala final reunirá a bailarines locales e internacionales junto al colectivo EYFA. Juntos fusionarán danza árabe, variantes modernas y actuación para transmitir narrativas llenas de fuerza y propósito. “A nivel de producción, nos hemos propuesto que cada detalle, desde la escenografía hasta la iluminación, transporte al público a un espectáculo de primer nivel. Queremos que cada asistente viva una experiencia inolvidable y que sienta que viajó a otra cultura sin salir de la isla”, concluyó Karlos Khalil.

Calendario de eventos:

Viernes, 3 de octubre - La Malquerida, Viejo San Juan

7:00pm - Hafla Bazaar por Natalie Nazario

Entrada libre de costo

Sábado, 4 de octubre - Centro de Bellas Artes, Santurce

10:00am - 12:00pm: Taller Fusión Latin-Bellydance (Ángel Bellydance)

1:00pm - 3:00pm: Taller Fusión Reggaetón-Bellydance (Ángel Bellydance)

8:30 p.m - Competencias de Bellydance - Teatro Francisco Arriví, Santurce

Domingo, 5 de octubre - Teatro Francisco Arriví, Santurce

Talleres:

12:00pm - 2:00pm: Nercy Cordova (Cultura Ancestral Loiceña)

2:00pm - 4:00pm: Natalie Nazario “Mejance - La Gran Entrada”

7:00pm - Gala Show