La puesta en escena de la pieza “Quíntuples” con el actor Joaquín Jarque y la actriz Sara Jarque no solo será una oportunidad para sumergirse en la historia de un clásico de gran relevancia, sino también para celebrar el legado de su reconocido autor: el novelista y dramaturgo puertorriqueño Luis Rafael Sánchez.

El junte de los hermanos para el proyecto es uno de los logros que tiene contento al destacado escritor. “En primer lugar, la obra la iba a hacer, en primerísimo lugar, el señor Jarque. Después, cuando faltó la actriz, yo dije, ‘tiene que ser su hermana porque me parece una actriz formidable’. Es un lujo para la obra tenerla a ella”, resaltó Luis Rafael Sánchez en conferencia de prensa sobre la nueva puesta en escena que se presentará a partir del próximo 12 de septiembre en el Teatro Victoria Espinosa de Santurce; y el 26 de septiembre en el Teatro Yagüez, de Mayagüez.

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“Quíntuples”, que estrenó en la década de los ochenta, presenta la historia de la “Familia Morrison” durante un “Congreso de Asuntos de la Familia”. Dentro de su humor, reflexiones y sátira social, el público conocerá a los cinco hermanos y a su padre. Uno de los aspectos distintivos de la obra es la representación de seis monólogos con solo dos actores. Bajo la dirección de Emineh de Lourdes, Joaquín Jarque intrepretará los personajes de “Baby”, “Mandrake” y “Papá Morrison”. Por su parte, Sara Jarque se encargará de “Dafne”, “Bianca” y “Carlota Morrison”.

Contrario a su hermano, para la actriz se tratará de la primera vez que participe de la pieza teatral. “Sumamente honrada, privilegiada. De verdad, me siento sumamente feliz de contar con el aval del maestro para para poder interpretar los tres personajes de las tres hermanas de ‘Quíntuples’. Me emociona mucho lo que él dice, así que solamente espero hacerle honor a su palabra y a su verbo en esta gran obra”, dijo visiblemente emocionada. Joaquín reiteró el interés de contar con ella para la pieza teatral.

“Sara siempre fue mi opción número uno. Yo colaboré con Teatro del Sesenta por diez años de mi vida. Y en ese periodo tuve la oportunidad de presenciar ‘Quíntuples’ por Idalia (Pérez Garay) y Jofe (José Félix Gómez) muchas veces. Yo me visualizaba en el futuro haciendo esta pieza con mi hermana”, relató con ilusión el artista, quien ha trabajado en la pieza teatral en varias ocasiones. “Yo siempre decía, ‘es que si eso se da, va a ser único, histórico, irrepetible, que dos hermanos de sangre, que en la vida real son actores profesionales de toda la vida, vayan a estar interpretando este clásico de la dramaturgia puertorriqueña’”. A su vez, relató la complacencia del escritor al conocer la noticia.

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“Cuando yo le confirmé que mi hermana había dicho que sí, que iba a hacer la pieza, él mismo me dijo, ‘Joaquín Jarque, eso va a ser insuperable’, y yo opino lo mismo”. De paso, destacó el valor de ver la pieza en este momento histórico que atraviesa el escritor.

“El público puertorriqueño va a tener esta oportunidad de ver este clasicazo del teatro puertorriqueño representado por mi hermana y por este humilde servidor, y como dice el maestro Luis Rafael Sánchez, que va a ser insuperable por la cuestión de que somos hermanos en la vida real. Y a la misma vez, que va a ser una celebración a la obra del maestro, cuya obra literaria acaba de ser depositada en la Caja de Cervantes”, expuso con marcado entusiasmo. “Vamos a estar representando una pieza que ya está incrustada, metida, guardada en la Caja de Cervantes, lo cual significa que ‘Quíntuples’ ya es una pieza inmortalizada internacionalmente, al igual que toda la obra literaria de el maestro”. A su vez, resaltó la relevancia para nuevas generaciones.

“Es un excelente documento histórico para conocer al Puerto Rico que estuvo vigente entre 1950 y el 1984. Esos 34 años de historia de ese Puerto Rico y de ese mundo, porque ‘Quíntuples’ hace alusión a muchos personajes internacionales, sucesos históricos, cosas de todo. Es un texto muy muy rico. Por lo tanto, es un excelente documento para uno poder comprender la cosmovisión de Puerto Rico y del mundo en aquel momento dado”. En este sentido, su hermana destacó la vigencia de sus monólogos, que abordan temas como el anhelo de ser amados y el deseo de reconocimiento, entre otros.

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“No deja de ser pertinente al día de hoy porque uno de sus de sus temas o de los temas que toca es las máscaras que todos llevamos y esa dualidad que tenemos entre lo que somos y lo que representamos ser. Y en un mundo como el nuestro, donde todos tenemos la posibilidad de actuar frente a un público con las redes sociales, todos tenemos a esa persona que somos y a esa persona que representamos, o a la persona que proyectamos o que queremos que la gente piense que somos de cierta manera”, analizó. “En ese sentido, ‘Quíntuples’ habla de lo que somos los seres humanos, no desde el enjuiciamiento, pero desde la condición del ser humano donde vamos a comportarnos de cierta manera dependiendo de qué queremos conseguir o frente a quién estamos”.

Prepararse para plasmar a “Dafne”, “Bianca” y “Carlota Morrison” es una faena que la actriz apropia con esmero. “Cada personaje también tiene una energía muy distinta y no es tan fácil como otras cosas que he hecho. Me está resultando difícil, pero eso es parte del reto y de la diversión y del proceso creativo, que es lo que yo realmente amo de cualquier proceso teatral”.

Ha cruzado fronteras

Uno de los méritos de “Quíntuples” ha sido su trascendencia en escenarios fuera de Puerto Rico, incluso en otros idiomas. Luis Rafael Sánchez rememoró cuando fue invitado a verla en Estados Unidos. “La obra se hizo en inglés”, repasó el escritor, quien presenció su puesta en escena en Nueva York. El escritor confesó sentir cierta inquietud con relación a la esencia de la obra en un lenguaje distinto al original.

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“Lo que me asustaba realmente era que, al traducirse, no todo son las palabras. La traducción incluye emociones que están por debajo de las palabras. Por eso para muchos actores es tan difícil hacer un texto traducido de otro idioma, porque la gente va buscando otra cosa”, prosiguió. También la vio en portugués. “Tuvo un gran éxito. La disfruté sin conocer el portugués, pero es más cercano al español”, comparó.

El éxito de “Quíntuples” ha seguido brindándole sorpresas. “Ahora se acaba de hacer y publicar… la primera vez que se publica en francés”, celebró.

Los boletos para “Quíntuples” están a la venta en Ticketera. Para funciones escolares: (787) 514-4222 o escribir a excursioneseducativas@yahoo.com