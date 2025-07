Son especialistas de lo que nos hace único. Moverse al son de la salsa boricua es una ciencia que han perfeccionado. Tiene calle, sabor.

Se trata de la escuela de baile Arthur Murray Puerto Rico, fundada en 1967 por Patricia y Charles Conrad, estadounidenses de North Dakota a quienes les apasionaba el baile.

Está entre el bullicio de Santurce, en este rinconcito reina la salsa boricua. Aunque el género ha comenzado a sonar con más furor recientemente, efecto del lanzamiento del álbum “DeBí TiRAR MáS FOToS” del cantante urbano Bad Bunny, ese ritmo reverbera en ese lugar por los pasados 58 años.

“Nosotros aquí somos especialistas en la enseñanza del arte, la ciencia, la comunicación del baile. Es más allá“, expresó a Primera Hora Carlos Conrad, codueño del estudio y la tercera generación de su familia quien maneja el negocio.

“No es un enfoque de bailar rutinas y coreografías, (es) hacer lo que es necesario para que cualquier persona, sea boricua o no boricua, pueda irse a la calle y (pueda) manejarse con quien sea con esa comunicación que nosotros sabemos que hay alguien que tiene que llevar, alguien que tiene que seguir”, agregó al resaltar que “nosotros tenemos una cultura bien única, la cultura del Caribe” y que “no hay otras culturas como esta”.

“El enfoque de nosotros siempre ha sido ser autóctonos con lo que enseñamos aquí”, coincidió Denise Hill, codueña y madre de Conrad. “No enseñamos salsa de Nueva York, salsa de Cuba. No. Enseñamos salsa de Puerto Rico”, estableció.

Deseando vivir en un lugar “más tropical”, los Conrad se establecieron en Puerto Rico en el 1967 y abrieron las puertas del estudio, que originalmente se fundó en los Estados Unidos por Arthur Murray en 1912 y que hoy día cuenta con sobre 300 franquicias a nivel mundial.

“Un orgullo”

Este espacio, que al entrar embriaga con su olor de madera tanto del piso y paredes como de los violines, cuatros, las mandolinas, guitarras y tambores que rodean la pista de baile, sirvió de escenario para el vídeo musical de “BAILE INoLVIDABLE”, donde Benito Antonio Ocasio Martínez, nombre de pila del artista, le canta al recuerdo de un amor quien no “puedo olvidar”.

“Fue una sorpresa por completo”, recordó Conrad ante el acercamiento del equipo del artista para utilizar el espacio. “No sabíamos cuál era la canción y más nos sorprendió al ver el vídeo que fue en nuestra academia y una canción de salsa. Fue un orgullo”, reflexionó.

El vídeo comienza justo en la puerta de Arthur Murray. Es el renombrado actor Jacobo Morales quien hace su entrada al emblemático lugar y se matricula para aprender a bailar salsa. Tal como si fuera una arruga en el tiempo, Bad Bunny toma su lugar. Un poco torpe, intenta volver a aprender hasta que recuerda a esa mujer que lo enseñó “a querer” y “a bailar”.

“Y yo he tenido muchas novias, pero como tú ninguna. Ya no tengo mi sol, me paso en la luna. Si te pienso, me tiro de una”, entonó.

El efecto Bad Bunny

Como suele suceder, son muchos los que han deseado aprender salsa tras enamorarse del tema, algo de que Hill puede dar fe.

“A la verdad es que yo pienso que Bad Bunny hizo algo bien bonito y en este álbum de él trajo muchas cosas de Puerto Rico que a lo mejor se habían perdido y las volvió a traer a luz y traer ese interés en aprender cosas de aquí y una de esas cosas es la salsa”, comentó.

Por su parte, Conrad confirmó que un porciento de sus nuevos clientes, mayormente residentes de más de 30 años, sí han llegado gracias a la influencia del cantante.

Pese a su expertise, la academia no se limita a ofrecer clases de salsa, sino también sus instructores son maestros de “todos los bailes caribeños”, como bachata, cumbia, samba, merengue, mambo y cha cha cha, y de salón, como el waltz, tango argentino, foxtrot y swing.

Experiencia en DoubleTree

Los huéspedes de DoubleTree by Hilton San Juan en Condado, máxime aquellos que visiten la Isla para asistir a una de las 30 funciones de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, podrán aprovechar el paquete “Noche inolvidable con baile y estadía”, que es una experiencia completa para ir “más allá del alojamiento tradicional”. Estará disponible hasta el 5 de diciembre.

“Este interés por lo que es la cultura (con) la residencia de Bad Bunny que se está creando en Puerto Rico, y nosotros que estamos ofreciendo unos paquetes, queríamos hacer algo más interactivo, no solamente proyectar lo que es la cultura, sino nuestra gastronomía, nuestra mixología y…que (los) huéspedes (que) se queden con nosotros se tomen sus fotos aquí, interactúen con la casita que hemos hecho (en el vestíbulo del hotel) con los dominós, el café, la cervecita, los cuadros culturales que son representativos de la casa de nuestras abuelas, nuestras tías y poder compartirlo y proyectarlo al mundo”, explicó el gerente general del hotel, Yodil Manuel Cabán González.

El paquete incluirá un cóctel (o “mocktail”) de bienvenida, acceso a una playa privada en el Condado, regalos sorpresa, un recorrido que conecta Condado y Miramar y concluirá con la clase de baile.

Entre los cocteles que están inspirados en canciones de Bad Bunny, los visitantes tendrán la opción de elegir entre: el CAFé + RoN, SUíTe 75, PR FLoW MuLE y BAd JoHNNiE, elaborados con ingredientes como coco, parcha y ron Barrilito.

“La realidad es que el furor de Bad Bunny y la apreciación por nuestra cultura y el continuo de los conciertos, porque la residencia en Puerto Rico entiendo va a continuar en Europa (y) en otros lugares y va a seguir llevando la cultura de Puerto Rico en alto. (Entonces), pensamos que el menú de cocteles se va a quedar con nosotros (hasta después que expire el paquete) y va a haber un interés con ello y, obviamente estando justo en la calle Loíza, lo que es el sabor gastronómico verdadero de Puerto Rico que hemos visto, Puerto Rico es bien rico en sabor culinario, mixología, pues es un ofrecimiento que vamos a mantener continuo”, dijo al señalar que también quisiera mantener la relación con Arthur Murray para continuar llevando a sus huéspedes a la academia.

La residencia ya ha tenido un impacto positivo en el hotel, pues Cabán González se ha percatado de un pico en reservaciones para los meses de agosto y septiembre, ventana de tiempo en el que los conciertos serán para todos los fanáticos de Bad Bunny, más allá de los que vivien en Puerto Rico.

“Estamos en crecimiento específicamente para lo que (son) los meses de agosto y septiembre. Estamos viendo que los fines de semana tiene un muy buen recorrido. El impacto va a ser extremadamente positivo, no solamente para nuestro hotel, sino para lo que es la calle Loíza, la Placita de Santurce, Condado, el Museo de Arte de Puerto Rico, los bailes. Se está viendo el interés, de verdad que sí”, sostuvo.

El precio del paquete comienza en $179, sin incluir los impuestos. Este precio está sujeto a las fechas en las que se reservará la estadía.