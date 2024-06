Tras conquistar el aplauso del público que fue a verla en el fin de semana de estreno, la actriz Lizmarie Quintana volverá a hacer de las suyas en una última función del show de stand up comedy, “Ahora me la veo”, el sábado 6 de julio, desde las 6:00 p.m., en la Sala de Drama del Centro de Bellas Artes en Santurce.

El espectáculo de comedia presenta a la artista en su peculiar estilo irreverente mientras aborda sus luchas con el sobrepeso, la decisión y travesía para bajar de peso, situaciones cotidianas de su vida y relación de pareja, y uno que otro análisis -muy a su manera- sobre el diario vivir en Puerto Rico.

La dirige Emineh De Lourdes, que además es su pareja, y coge uno que otro aguacero.

“¡Qué show espectacular! Me gustó mucho, me reí y me sentí súper identificada. Gracias mil por mostrar la realidad de una forma jocosa”; “¡Belleza, qué botada! El escenario, tu outfit y ese stand-up que te distingue. No hay nadie que se coma el escenario como tú. Gracias por las risas” y “Fue un regalo de madres para mi mamá y lo pasamos increíble. Lo confirmo, eres la mejor”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales de personas que asistieron a las primeras tres funciones.

Los boletos para la última función están a la venta en Ticketera.