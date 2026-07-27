La empresa Mellado Productions, responsable por traer hace más de una década a Puerto Rico la exhibición original “Body Worlds” y “Un viaje por el corazón”, expresó sus condolencias por el fallecimiento del anatomista alemán Dr. Gunther von Hagens, creador de la plastinación. Con su técnica, logró mostrar cadáveres humanos preservados a lo largo de las mundialmente reconocidas exhibiciones. El también científico falleció el 24 de julio a los 81 años, según informó su familia y el Instituto de Plastinación.

“Mellado Productions se une al duelo internacional por el fallecimiento del Dr. Gunther von Hagens”, expresa el comunicado de prensa de la empresa productora. “En septiembre de 2011, después de varios años de gestiones, Mellado Productions hizo posible la llegada a Puerto Rico de la exhibición original Body Worlds & Un viaje por el corazón en la Galería Portuaria del Viejo San Juan”, prosigue la nota de prensa. “La presentación representó uno de los proyectos educativos y culturales más importantes emprendidos por Mellado Productions. La empresa estuvo encabezada en este esfuerzo por Josantonio Mellado Jr., acompañado por su padre, el productor Josantonio Mellado Romero”.

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“Como parte de aquella relación, padre e hijo tuvieron la oportunidad de reunirse personalmente con el Dr. von Hagens y la Dra. Angelina Whalley en Heidelberg, Alemania, en noviembre de 2011. Ese encuentro fortaleció una colaboración que posteriormente trascendió las fronteras de Puerto Rico”, detalla la comunicación escrita.

32 Fotos Gunther von Hagens, el anatomista alemán que generó fascinación y rechazo alrededor del mundo con sus exposiciones “Body Worlds”, en las que mostraba cadáveres humanos preservados, falleció el viernes.

Josantonio Mellado Jr. expresó: “Para mi padre, Josantonio Mellado Romero, y para mí, haber conocido y trabajado con el Dr. Gunther von Hagens y la Dra. Angelina Whalley fue una experiencia que marcó profundamente nuestra trayectoria. No solo tuvimos la oportunidad de traer una exhibición extraordinaria; ayudamos a acercar al público de Puerto Rico, Guatemala y República Dominicana a una nueva forma de comprender la vida, la salud y la fragilidad del cuerpo humano”, afirmó.

“Recordaremos al Dr. von Hagens como un hombre visionario, disciplinado y valiente, que desafió los límites tradicionales de la enseñanza científica. Su trabajo despertó conversaciones, educó a millones de personas y cambió para siempre la manera en que el público puede conocer el cuerpo humano”, agregó Josantonio Mellado Jr. A través del escrito, la familia resaltó el legado del científico.

“Von Hagens transformó la enseñanza de la anatomía mediante la técnica de plastinación, desarrollada por él en 1977. Este procedimiento permite preservar permanentemente cuerpos y órganos reales para fines científicos, médicos y educativos. Junto con su esposa, la Dra. Angelina Whalley, curadora y directora conceptual de las exhibiciones, creó Body Worlds”. Desde su primera presentación, Body Worlds ha sido visitada por más de 58 millones de personas alrededor del mundo.

“Mellado Productions, la familia Mellado y quienes participaron en las presentaciones de Body Worlds en la región expresan sus condolencias a la Dra. Angelina Whalley, a los hijos y familiares del Dr. von Hagens, así como al equipo del Instituto de Plastinación”, reiteró la familia.

De acuerdo con publicaciones de The Associated Press, von Hagens había expresado su voluntad de que su cuerpo fuera sometido al proceso de plastinación y “su familia respetará y cumplirá este deseo”.