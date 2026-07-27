Berlín. Gunther von Hagens, el anatomista alemán que generó fascinación y rechazo alrededor del mundo con sus exposiciones “Body Worlds”, en las que mostraba cadáveres humanos preservados, falleció. Tenía 81 años.

La familia de von Hagens y el Instituto de Plastinación, que él fundó, informaron que murió el viernes. Un comunicado emitido el lunes no ofreció más detalles. En 2010, von Hagens había anunciado que padecía la enfermedad de Parkinson.

Von Hagens caminó durante años en una delgada línea entre la ciencia, el entretenimiento y el comercio con sus exhibiciones itinerantes, además de acciones que generaron titulares, como una autopsia pública.

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El centro de su trabajo fue el llamado proceso de plastinación: una técnica que reemplaza los fluidos corporales por plástico líquido que luego se endurece. Ese método, que comenzó a desarrollar en la década de 1970, evitaba la descomposición, conservaba los tejidos intactos y permitía exhibir cadáveres preservados junto con sus órganos internos.

La exposición resultante, “Body Worlds”, se presentó por primera vez en Japón en 1995.

El doctor Gunther von Hagens, anatomista, inventor y creador de “Body Worlds: The Original Exhibitions of Real Human Bodies”, conocido en Alemania como el “Dr. Muerte”, aparece frente a una de sus obras en Estambul, Turquía, el 11 de junio de 2010. ( The Associated Press )

Dos años después, la colección de cuerpos parcialmente sin piel fue exhibida en su país natal, Alemania, luego de superar un intento de líderes religiosos locales para impedir su apertura al considerar que era una falta de respeto. Von Hagens defendió que su trabajo ayudaba a las personas a comprender cómo funciona el cuerpo humano.

“El anatomista se ve obligado en su trabajo diario a rechazar los tabúes y las convicciones que las personas tienen sobre la muerte y los muertos”, dijo von Hagens al referirse a su labor.

“Aquí toco un tabú, que es nuestro cuerpo, y nada está más cerca de nosotros que nuestro propio cuerpo”, expresó.

Las exhibiciones utilizaban cadáveres de personas que habían aceptado donar sus cuerpos para el proceso de plastinación. Los críticos argumentaban que von Hagens se acercaba al sensacionalismo con algunas de sus obras, entre ellas un cadáver montado sobre un caballo plastinado y una mujer embarazada con un feto de ocho meses en su interior.

“Von Hagens juega con los cadáveres como un niño juega con muñecas”, dijo el reverendo Ernst Pulsfort, rector espiritual de la Academia Católica de Berlín, cuando la exposición abrió en la capital alemana en 2001. El religioso sostuvo que la muestra respondía a un “deseo público de sensacionalismo”.

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Durante una exhibición de “Body Worlds” en Londres en 2002, el anatomista —quien siempre llevaba su característico sombrero negro tipo fedora— realizó la primera autopsia pública en Reino Unido en 170 años ante cientos de personas que llenaron el lugar, desafiando advertencias del Gobierno de que podría ser ilegal.

Von Hagens calificó el evento como un “gran éxito”. El jefe de ética de la Asociación Médica Británica, doctor Michael Wilkes, dijo que era “degradante e irrespetuoso”.

Las exposiciones “Body Worlds” llegaron a varias ciudades de Estados Unidos luego de debutar en Los Ángeles en 2004.

El “Plastinarium”, el centro donde se preparaban los cuerpos, abrió sus puertas en la ciudad alemana de Guben en 2006.

El anatomista nació como Gunther Liebchen el 10 de enero de 1945 en lo que actualmente es el oeste de Polonia.

Estudió medicina en Jena, en Alemania Oriental, pero comenzó a cuestionar cada vez más el sistema comunista e intentó sin éxito escapar hacia Occidente. Fue detenido antes de que Alemania Occidental pagara por su liberación en 1970, una práctica habitual en aquella época.

Continuó sus estudios médicos en la Universidad de Lübeck y, en la década de 1970, comenzó a trabajar en el instituto de patología y anatomía de la Universidad de Heidelberg. Se casó con una antigua compañera de clases, Cornelia von Hagens, y adoptó su apellido.

Su segunda esposa, Angelina Whalley, dirige el Instituto de Plastinación con sede en Heidelberg y supervisa sus exposiciones. Von Hagens tuvo tres hijos de su primer matrimonio.

El comunicado del lunes indicó que era deseo de von Hagens que su cuerpo fuera sometido al proceso de plastinación y que “su familia respetará y cumplirá este deseo”.