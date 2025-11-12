No solo están puestos para revivir una época llevó risas a miles de hogares puertorriqueños, sino también el nacimiento de uno de los corillos más queridos de la televisión local.

El elenco de “El gran Bejuco” celebra su regreso al mundo del entretenimiento con un nuevo espectáculo familiar que tendrá su puesta en escena el próximo 6 y7 de diciembre en el Bellas Artes de Caguas.

Miguel Morales, Wilfred Morales, Manolo Castro, Sara Pastor, Samantha Jareño, William Rodríguez y Wanda Colón se reunieron para revivir sus momentos de gloria en el programa que le dio vida a las aventuras de “Bejuco” y “Cholón” en octubre de 1993 en Wapa TV, pero que meses después se quedó en el espacio de los lunes, a las 8:00 de la noche, por Telemundo Puerto Rico hasta el año 2002.

PUBLICIDAD

El Bejuco Móvil no faltará en la reunión. ( Carlos Rivera Giusti )

“Nosotros queríamos hacer este junte hace tiempo. Llamamos para hacerlo hace años, todo estaba perfecto, nos zumbamos, ¿y qué pasó? Llegó la pandemia (del COVID-19) y nos daño los planes a todos", compartió Miguel en entrevista con Primera Hora.

Destacó que el público le escribía porque se quedaron con las ganas luego de su reunión en el 2021, pero que se les hacía difícil ante las restricciones que trajo la emergencia de salud pública al mundo del espectáculo.

“Volví a llamar los muchachos, porque me parecía el momento perfecto y les pregunté: ‘¿Ahora es que es?’, y ellos me respondieron: ‘¡Ahora es que es!’. Ya no estamos en pandemia, ¡gracias a Dios! ¡Vamos a hacer este junte, porque hasta nosotros nos quedamos con las ganas!“, enfatizó el comediante.

Miguel compartió que la audiencia conocerá la historia de “Bejuco” regresando a la sociedad 25 años después de un accidente que no le permitió servir como el testigo estrella en un caso fabricado contra “Cholón”, provocando que el chamaco tenga encuentros incómodos con viejos amigos, viejos amores y hasta con su antiguo Bejuco Móvil.

“Queremos que esa generación que nos dijo que crecieron con nosotros puedan disfrutar estas dos noches, de esos momentos que ahora le contarían a sus hijos, que ellos puedan vivir eso de nuevo, y ahora que muchas de las nuevas generaciones se han reencontrado con la cultura de los años 90, con las series que ven, las tendencias en redes, los videojuegos, todo eso que los llevó a esta época de nosotros”, manifestó.

PUBLICIDAD

Wilfred, por otro lado, expresó que está preparado para tener su “revancha” y llevar su locuras al escenario. Expresó no estar sorprendido que esta presentación tuviera una nueva función ya que los mensajes privados eran insistentes.

“Tener una nueva función nos alegra, pero estábamos esperándolo, ‘kind of’, por lo mucho que nos lo pedían”, enfatizó.

Mientras que Manolo Castro asegura que el público se gozará este nuevo junte, porque pese a que algunos formen parte de la diáspora boricua en Estados Unidos, “parece que la última vez que nos vimos fue ayer”. Y eso quedó claro cuando este medio presenció a los histriones interactuar como si fueran hermanos tramando a hacer las travesuras de antaño.

“Siempre estamos en esas, como si estuvierámos todavía en ‘high school’; aquí siempre tenemos una bulla montada”, destacó Samantha Jareño, quien revivirá el rol de “Lucía”.

Para Wanda Colón, este junte es una señal de que luego de 23 años de salir del aire, el grupo “nunca maduró”, provocando que sus compañeros entraran en un mar de risas.

“¿Cuál de los integrantes podemos decir que tiene otra actitud? Me atrevo a decir que los más nuevos son los más maduros“, planteó la actriz.

Pero William Rodríguez le refutó, asegurando que él es el único que ha “madurado”, aunque asegura que dentro de la familia sigue siendo el “bully”.

Bianca Morales, por su parte, manifestó su alegría por unirse con su papá, Miguel, en el proyecto que marcó precedentes en la televisión nacional, pero que no pudo vivir dado que era muy pequeña cuando éste conquistó los corazones de los boricuas.

PUBLICIDAD

“Siempre he visto a este grupo como mi familia, ellos son mis tíos, y Mario es mi primo. Así que integrarme a esto fue superfácil porque esa dinámica que has visto aquí nunca ha caducado. Ha sido una experiencia normal, algo de mi día a día”, dijo, al tiempo que destacó que, pese al vacilón, son unos “monstruos en la tarima”.

“Ellos no tienen que ver el libreto por más de cinco minutos, ellos se lo saben completo y eso es muestra de que los años, la experiencia que tienen como equipo, la química que han creado con este proyecto, se puede ver hasta hoy día”, acotó.

Mario Morales, por otro lado, también recuerda poco de la producción del canal 2 por su joven edad, pero no olvida del impacto que tuvo el mismo dado que al sol de hoy, el público lo detiene para saludar a su padre, Wilfred.

“Pasaba a cada rato con papi que cuando íbamos a comer alguien se me acercaba y me decía: ‘Mira, perdona que te moleste, brother, ¿pero él salió en televisión, verdad?’ Y eso sucedía a cada rato", sostuvo el joven, quien catalogó como “un honor y un privilegio” que confíen en su talento y unirlo en esta nueva aventura. “Esta es una buena dinámica, es un buen equipo, y eso se dará en el teatro”, agregó.

Ambos jóvenes se unen al proyecto con una participación sorpresa.

Sara Pastor, por su parte, indicó que regresar con su corillo a las tablas se siente como “si estuviera en la universidad, con las sororidades y fraternidades”, catalogándolo como “maravilloso”. La también creadora de contenido y podcaster destacó que esta obra es una muestra de que la historia de la televisión nacional, aunque algunos puedan ignorar y socavarla, “no se puede borrar”.

PUBLICIDAD

“Los países crecemos y evolucionamos cuando integramos la cultura. No hay que menospreciar ni a la gente joven, ni a aquellos que tenemos un poco más de edad... Esto que hacemos se respira, sabe, huele a Puerto Rico, a familia, y por eso tendremos éxito siempre que salgamos, porque apelamos a algo tan natural y tan poco sofisticado como el amor familiar, como el amor de país y el amor de lo que somos”, aseguró.

Los boletos para “El gran Bejuco, el reencuentro” están disponibles en Ticketera.