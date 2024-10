Reírse de la vida, en vez de sufrir por ella, es uno de los cometidos del nuevo espectáculo de comedia de la actriz Noris Joffre, “Con la boca es un mamey”.

Con su usual irreverencia y su visión honesta, la también comediante procurará llevar al espectador a una serie de análisis divertidos sobre acontecimientos locales e incluso internacionales. Los problemas de electricidad, la dependencia hacia el celular y la tendencia del chinchorreo se incluyen entre los tantos que abordará con humor.

“Más que todo, es tratar de reírnos un poco de lo que nos pasa, tratar de ver las cosas desde una perspectiva un poco más ‘light’”, manifestó la enérgica artista sobre la presentación que realizará este sábado, 5 de octubre, a las 8:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas (CBAC). “Se trata más que todo de ver cómo sobrellevamos el día a día, porque no sabemos lo que el barco nos va a traer. El mundo está vuelto loco y no sabemos ni la hora que es. A veces nos levantamos y no sabemos ni cuál es nuestro nombre. De eso se trata, básicamente, de ver cómo encajamos en esta sociedad en la que cada día están pasando más cosas raras”.

Al revelar más temas que formarán parte de su mirada para el show de comedia, estableció que el lenguaje inclusivo, las nuevas formas de comunicación en las redes sociales y hasta el optimismo en extremo tendrán su momento. “Ahora está la onda de ‘tenemos que ser positivos’, ‘tenemos que verlo todo desde una lección’. ¡No me mandes más lecciones! ¿Cuántas lecciones más? ¿Hasta cuándo voy a estar estudiando? Yo no quiero estudiar más. Ya yo fui a la universidad”, expuso con su habitual humor quien dentro de su amplia trayectoria se ha destacado en numerosos proyectos que incluyen las telenovelas “Cosita linda”, “Los secretos de Lucía” y “Dueña y señora”, y piezas teatrales como “Los desertores”, “Frida Khalo” y “Sueños de humo”.

“Uno ve cosas en Instagram, uno empieza a ver el lenguaje inclusivo, incluso, tú no sabes cómo llamarle a la gente ya porque se pueden hasta ofender. Uno tiene que tener un tacto y una delicadeza y tú no sabes si decirle él, ella, elle, ellos, ellotes”, aseveró la actriz, conocida también por sus imitaciones de “La Gobe” (inspirada en la exgobernadora Sila María Calderón), “La Jueza” (Ana María Polo) y “La Chary” (Charytín Goyco). “Con la boca es un mamey” incluirá elementos visuales y música, además de la interacción con el público.

Hablar de sus altibajos frente al público lo ve como un ejercicio natural dentro de su labor. “Siempre digo que el ‘stand-up’ comedy es el único género en donde tú capitalizas sobre tus desgracias porque a la gente le gusta escuchar lo mal que tú estás, pero no porque se alegran de tus desavenencias, sino porque se identifican, hay empatía”.

Si bien procura sacarle chispa humorística a lo que le sucede y lo que observa, confesó que no siempre tuvo esta manera de ver la vida. “Queda de ti tomar la actitud correcta. Queda de ti tratar de tener un poco más de paz interna”, afirmó pensativa. “Un día yo estaba en este tipo de tantum nervioso por cualquier razón, cualquier cosa, y mi hijo (Ricardo) me mira fijamente, y sin más ni menos, me dijo ‘tú sabes que si tú sigues así te va a dar un ataque al corazón y te vas a morir, ¿verdad?’”, recordó. “Fue como si me echara un balde de hielo por la cabeza”, rememoró. “Pero tiene toda la razón. La nombrada y tan buscada felicidad no es 24/7. Son momentos, y tú tienes que hacer en tu vida más o menos momentos felices, pero todo depende de ti”, manifestó Noris, quien además reveló que vive un romance con un andaluz.

“Me volví a enamorar ahora, hace cinco meses. El compañero que tengo ahora es un mentor, es un maestro y tiene toda la paciencia del mundo. Imagínate, se juntaron una escorpiona con un pisciano”, reveló con ilusión.

Los boletos para el “stand-up comedy” “Con la boca es un mamey” ya están disponibles a través de Ticketera.