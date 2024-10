Hace años que la actriz Noris Joffre ha dejado claro que ve la desnudez como un acto natural y como una expresión artística. En esta línea, desde 2023 comparte contenido erótico en su página en la plataforma Famigo.

“Soy una persona que no tengo ningún tipo de tapujos, que nunca he sido de ‘ay, que si se me ve algo’. Si tengo que mostrarlo, lo hago”, manifestó enfática la actriz. “Yo siempre quise hacer cositas así. Recuerdo mi calendario, que yo hice desnuda con el que era esposo cuando me casé”, rememoró sobre el actor José Brocco, con quien estuvo en matrimonio por cerca de 17 años. “No es nada nuevo que yo siempre he sido bastante arriesgada y que me gusta ese tipo de cosas, que para mí es simplemente dejar más la libertad emocional y sexual que tienes”.

El interés de usuarios en sus redes sociales motivó a que se animara a crear su cuenta. “Es arte erótico”, afirmó con énfasis. “No es ‘Only Fans’. La gente me pregunta, pero no. Esa cuenta es el mismo concepto, pero en Famigo, que es una plataforma para todo, no solamente para contenido erótico”, especificó, y compartió su determinación en crearla.

“Llevaba tiempo haciendo cositas en Instagram en traje de baño, bikini y esas cositas, y me preguntaban que si tenía una página y tal, y no, no la tenía. Un día me hicieron una entrevista en un programa de televisión y me saqué de la manga que sí, que yo la quería hacer, una página erótica. Esa entrevista la escuchó la creadora de Famigo, María Luna, una puertorriqueña radicada en Arizona, y entonces ella me dijo ‘mira, yo no te voy a dejar ir para ningún Only Fans, tú te vas conmigo para Famigo, y te voy a decir cómo hacerlo’”, reveló en detalle sobre la propuesta. “Ella se encargó de ayudarme en todo”, resaltó, y destacó que “ahí yo me siento cuidada, me siento protegida”.

La artista celebra casi año y medio de su creación. “Desde abril del año pasado sigo ahí y me va a excelentemente bien. Cada vez le he cogido más el gusto”, dijo. “Me encanta lo que hago y creo que al público que está ahí, también le parece bien, porque los comentarios son hermosos”, prosiguió complacida. “Aunque no lo creas y parezca irónico, me dicen ‘la elegancia que tienes es increíble, no eres morbosa’, ‘me gusta lo que haces porque eres sensual’, y sí, es explícita, bastante explícita, para tampoco tengo contenido de pareja ni nada. Todo es yo solita y nado en mi agua, tranquilita, a mi ritmo. Pero siempre estoy creando contenido nuevo para que nadie se me aburra y nadie se me vaya de la plataforma”.

Presentará “stand-up comedy”

Noris realizará el espectáculo de comedia “Con la boca es un mamey” este sábado, 5 de octubre, a las 8:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas (CBAC). Con su puesta en escena, procurará llevar con humor una serie de análisis sobre acontecimientos locales e internacionales. Los problemas de electricidad, la dependencia hacia el celular y la tendencia del chinchorreo se incluyen entre los tantos que abordará con humor.

“Es tratar de reírnos un poco de lo que nos pasa, tratar de ver las cosas desde una perspectiva un poco más ‘light’”, adelantó sobre la función. El lenguaje inclusivo, las nuevas formas de comunicación en las redes sociales y hasta el optimismo en extremo son temas que añadirá al encuentro, entre tantos otros.

Los boletos para el “stand-up comedy” “Con la boca es un mamey” ya están disponibles a través de Ticketera.