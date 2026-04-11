El Centro de Bellas Artes de Santurce se convirtió en un auténtico escenario de rock con la puesta en escena del musical “School of Rock”, una producción que destacó por su energía, su elenco numeroso y la participación protagónica de niños y adultos en una experiencia teatral de alto nivel.

Bajo la dirección de Marcos Santana, la obra reunió a 28 actores en escena —14 adultos y 14 niños— en una producción marcada por la precisión escénica, la coordinación de movimientos y una ejecución que mantuvo un ritmo dinámico desde el inicio.

El actor Juan Pablo Díaz asumió el rol de Dewey Finn con una interpretación carismática, combinando destrezas actorales y musicales que captaron la atención del público.

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Por su parte, Alfonsina Molinari se destacó como Mrs. Mullins, aportando potencia vocal y una actuación sólida, mientras que JC Martínez añadió un toque de comedia en su interpretación de Ned. La actriz Luz Marina completó el elenco principal con una emotiva participación como Patti DiMarco.

La dirección musical de Juan Carlos Rodríguez fue clave en el desarrollo del montaje, integrando una banda en vivo compuesta por niños que aportó fuerza y autenticidad a la producción.

El momento más celebrado por el público llegó cuando el elenco infantil, junto a la banda, tomó el escenario, provocando una ovación generalizada. Los jóvenes actores, guiados por la coach vocal Michelle Brava, demostraron disciplina y dominio escénico.

Entre las actuaciones destacadas figuraron Siena Oquendo, quien aportó energía en cada escena, y Ainhoa Calderón, quien sorprendió al público con su interpretación de Tomika y una destacada capacidad vocal.

El libreto, adaptado para el público puertorriqueño por Mike Philippe, facilitó una conexión inmediata con la audiencia. Los vestuarios, diseñados por Alba Kerkadó, aportaron autenticidad a la ambientación escolar del montaje.

La producción, a cargo de BAS Entertainment con la producción ejecutiva de Ender Vega, fue recibida como una experiencia teatral vibrante, marcada por el talento, la disciplina y la energía de su elenco.

Última función

“School of Rock” el musical continúa hoy con su última función en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Los boletos están disponibles a través de Ticketera.com.