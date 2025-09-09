La casa productora de la obra teatral “Bajo Terapia” anunció una nueva función, pautada para el domingo 5 de octubre a las 4:00 de la tarde en el Teatro Yagüez de Mayagüez.

Bajo la dirección de Omar Torres, la puesta en escena aborda con humor “la historia de tres parejas compuestas por Paula (Suzette Bacó) y Ariel (René Monclova), Tamara (Tita Guerrero) y Esteban (Raymond Gerena) y Andrea (Linnette Torres) y Roberto (Jorge Castro), quienes acuden a terapia con la intención de tratar sus conflictos, pero se encontrarán con una sesión más intensa de la esperada”, detalla el comunicado de prensa. “La psicóloga dejó sobres con consignas que las parejas tendrán que abordar y analizar entre todos. Cada sobre que se abre propone nuevos e ingeniosos interrogantes transformando la sesión en un caos”, agrega el escrito.

“Bajo Terapia” cuenta con funciones en San Juan del 19 de septiembre al domingo 28 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce. El sábado 4 y domingo 5 de octubre se presentará en el Teatro Yagüez de Mayagüez.

Los boletos para Bellas Artes de Santurce están disponibles en Ticketera, Ticketcenter y en la boletería del CBA. Para el Teatro Yagüez de Mayagüez están solo a través de Ticketera.