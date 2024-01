Han pasado varias décadas desde que el público conoció el anhelo de las hermanas “Soledad” y “Solitaria” por tener suerte en el amor y encontrar pareja. Sus fallidos intentos originaron numerosos episodios de risas en una audiencia que era testigo de su frustración. La acostumbrada expresión “San Antonio, prepárate, que otra vez vas de cabeza”, se convirtió en un sello de su desesperación.

La nostalgia resulta inevitable en la actriz Waleska Seda y el actor Adrián García al hablar de la huella que han dejado con el paso de los años los peculiares personajes que nacieron en la década de los ochenta, a través del desaparecido programa Los kakukómicos. Ahora regresan con la esperanza de hacer realidad su sueño de desfilar hacia el altar, a través de la comedia teatral La boda de ellas. La puesta en escena será el 17 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Caguas (CBAC), y el 9 de marzo en el Teatro Yagüez, en Mayagüez.

¿Se les dará?

“Las dos nos queremos casar, y hay un compromiso”, adelantó con entusiasmo la actriz y comediante Waleska Seda, sin entrar en más detalles. “Hay muchas cosas que no las podemos decir porque la sorpresa es lo que a la gente la va a dejar de una pieza. Es imperdible”, sostuvo quien da vida a “Soledad”, y reiteró que “hay muchas sorpresas graciosísimas, bien hilvanadas”.

El comediante Adrián García aseguró que las carcajadas serán inevitables en la puesta en escena. “No quiero adelantar nada, pero algo va a pasar”, dijo con una amplia sonrisa quien personifica a “Solitaria”. “La obra se escribió, y está buenísima, utilizando el suspenso, utilizando mucho movimiento de entrada y salida, mucha acción”. Bajo la dirección de Gilberto Valenzuela, el elenco incluye a Otilio Warrington “Bizcocho”, Raquel Montero, Braulio Castillo, Herbert Cruz, Julio Ramos, JoeAlis Filippetti y Chucho Avellanet. Los boletos están a la venta a través de Ticketera.com.

Una muestra del cariño hacia las graciosas hermanas se dio el año pasado durante su participación en la comedia teatral La verdadera historia de Cuca Gómez, en la que la entrada de los personajes fue recibida con efusivos aplausos. Ahora en la pieza teatral escrita por Alexis Sebastián Méndez tendrán su turno de poner al día al público sobre sus nuevos planes, y dejar atrás patrones conservadores que provocaron que fueran tildadas de “jamonas”. Waleska Seda reveló la determinación en este sentido.

“En el personaje de ‘Soledad’, cuando ella se viene a dar cuenta de que ‘yo he perdido mis oportunidades de enamorarme porque estoy tan reprimida’, entonces viene la ola de todo lo contrario. Por eso es que ellas están buscando a ese hombre, porque ya están a punto de quedarse”, expresó, y adelantó que no faltarán las riñas acostumbradas entre ellas.

“Tienen una competencia. La primera que vea a este hombre, la primera que lo agarra. Ellas pelean muchísimo, como todas las hermanas”, observa. “Yo tengo dos hermanas y peleábamos por tonterías, que si ‘préstame esta camisa’, que si ‘me la rompiste’, que ‘te presté una cartera’, esa cosa de la peleíta entre hermanas a mí me gustó también implantárselo a los personajes”.

Adrián García ve parte del éxito de “Soledad” y “Solitaria” en la representación de una realidad que no pierde vigencia. “Ellas son solteronas y andan buscando lo que llaman ‘librar la chiva’, como dicen, o encontrar un hombre”, repasó. “Les dicen feas y ellas no hacen caso, y ellas se creen bellas. Entonces, mucha gente de todas las clases se identifica”, añadió. “Son unos personajes que no tienen época, sino que son de todas las épocas, y si lo hacemos, o si lo hacen otros de aquí a 100 años, están en época, porque es una condición del ser humano”. A su vez, confesó la complacencia que deriva por la reacción del público. “Me provoca la satisfacción de que ‘Solitaria’ fue un personaje creado al azar, y que haya durado tanto. Entonces, nuevas generaciones les gusta también. No son personajes de una generación”.

¿Quién termina primero?

Una anécdota que compartió la artista es su asombro por la rapidez con la que el actor se transforma en el personaje de mujer. “Cuando nos estamos vistiendo Adrián y yo, a mí me da gracia porque, sin que él lo sepa, yo lo he puesto a prueba, y yo digo ‘contra, ¿cómo es posible que un hombre se vista primero que una mujer?’”, comparó entre risas. “‘Yo tengo que ver cómo es que lo hace, ¿por qué él siempre termina primero que yo?’. Oye, no falla. Podemos entrar los dos al camerino y él sale primero set, peluca y todo”.

De paso, destacó que la química entre ambos para la interpretación de “Soledad” y “Solitaria” sigue intacta como el primer día. “Fluyen como si se hubieran hecho ayer”, manifestó complacida sobre ambas caracterizaciones. “Cuando tú tienes un personaje tan bien definido como es este personaje, que por eso es que gusta, que sabes cómo reacciona ante tanta situación que a ellas se les presenta, todo corre, es mágico. Eso es magia actoral”.

Sus orígenes

“Soledad”

“Como dicen por ahí, ella ya es sexigenaria. Ella nació hace 42 años en Los kakukómicos, en una comedia corta donde trabajaba como protagonista ‘Machuchal’ (Adalberto Rodríguez). Se llamaba ‘El timbiriche de Machuchal’. Escriben un libreto que entraba una maestra y yo le doy esa definición basada en una maestra que tenía mi hermana en primer grado. La maestra pasaba frente a mi casa todas las tardes, cuando salía del escuela. Yo la observa mucho. Fíjate qué está perfectamente definida hasta el día de hoy. La única diferencia que yo te puedo decir que había entre aquella primera ‘Soledad’ y esta, es que usaba una sombrilla de las que venían antes, porque la maestra iba siempre con su sombrilla por si llovía, ella iba caminando. Pero esa sombrilla se me complicó tanto cuando yo la tenía que meter en los camerinos. Nos daban una gavetitas y allí tú metías tus cositas, y se me complicó tanto que yo dije, ‘hay que olvidar la sombrilla’ ”.

“Solitaria”

“En Los kakukómicos ella (Waleska Seda) hacía de una vieja, más o menos. Ya yo la había visto. En esa época éramos jóvenes, muchachitos, veintipico de años. Ella y yo nos parecíamos físicamente bastante, y en uno de los ensayos, yo mirándola, digo algo (imita la voz del personaje). La imité porque muchas veces en los ensayos nacían personajes nuevos, a veces de manera accidental, y cuando hago un personaje, yo me dedico a analizarlo. Yo escudriño su personalidad. Yo miro mucho a la gente, y cuando hay algo que me llama la atención, lo aguanto y lo guardo en algún lado. Y cuando voy a crear un personaje, no rápido, poco a poco me van surgiendo…, acordándome de datos de la personalidad, y así lo voy creando”, recordó el actor. “Yo la imité, y cuando terminó el ensayo yo le digo a Shorty Castro, ‘oye Shorty, ¿y si hago una hermana de ella?’, y me dijo que sí. Y se lo digo a ella, ‘dos hermanas jamonas, ¿que tú crees?’, y dijo que sí”, reveló sobre su propuesta. “Poco a poco fuimos desarrollando los personajes, hasta que se convirtió en un sketch semanal dentro de Los kakukómicos”.