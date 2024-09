Ante casa llena, Suzette Bacó se puso su sombrero de “life coach” y puso a gozar a cientos de boricuas con sus lecciones de vida en la primera función de “A otra con ese cuento” en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

Con seguridad y gallardía, la actriz le sacó punta a su pasada vida como “Princesa Margarita de Bayamón” en el conocido recinto en Santurce, donde compartió, sin pelos en la lengua, cómo sobrevivió a los “embelecos” de su mamá, la búsqueda incesante de su “príncipe azul”, su primera vez conociendo una “bestia”, los primeros encuentros con su sexualidad, y la conquista de traumas generacionales.

Suzette Bacó ( Suministrada )

La audiencia, mayormente compuesta de mujeres -unas pocas acompañadas de sus parejas- se desternilló de la risa con las ocurrencias, el intelecto y la creatividad de la bayamonesa, quien marcó las distintas etapas de su crecimiento con monarcas de icónicos filmes animados, así como apariciones de un “personaje” singular en las tablas.

La obra, producida por Ulises Rodríguez y Emineh de Lourdes, aprovechó el dominio teatral y sensibilidad de Bacó para llevar una puesta en escena acertada y entretenida que confirma lo poderoso que es tener amor propio, tanto así que el público le concedió una ovación de pie.

“Yo tuve que renunciar al principado de la princesa Margarita, besé muchos sapos que pensé que se iban a convertir en príncipes, pero no fue así, y ahora estoy en un mejor lugar, me respeto, me quiero, me valido, me atesoro, me encanta estar conmigo, porque tenemos que aprender a estar solos, que no pasa nada. Estar solo es chévere, salgo sola a comer, salgo sola a viajar porque no estoy sola, estoy conmigo, y me disfruto”, sostuvo, a lo que la respuesta fue una estruendosa ronda de aplausos.

“A otra con ese cuento” continúa esta noche, con una presentación que arranca a las 8:00 p.m., y continuará mañana, domingo, con dos funciones adicionales que arranca a las 3:00 p.m. y 6:00 p.m.