Luego de presentarse a casa llena con su espectáculo “A Otra con Ese Cuento”, Suzette Bacó acaba de abrir su sexta y última función. Tras realizar cuatro funciones a sala llena durante el mes de septiembre, la actriz y comediante puertorriqueña regresa al Centro de Bellas Artes de Santurce el sábado 14 de diciembre para presentar dos funciones en un mismo día: una a las 3:00 p.m. y, ahora, una segunda a las 6:00 p.m.

En esta propuesta, la también coach de vida se ríe de sí misma y hace reír al público con anécdotas de su vida amorosa y su búsqueda del tan anhelado príncipe azul. “Este espectáculo es un recorrido por lo que ha sido mi vida romántica y cómo esas relaciones han dejado marcas y aprendizajes, hasta llegar a donde estoy hoy: sola, pero feliz”, comentó por escrito la actriz.

Suzette expresó: “Estoy feliz por cerrar este año con seis funciones de ‘A Otra con Ese Cuento’. Sentir ese cariño y solidaridad ha sido una gran bendición. Me hubiera gustado llegar a otros municipios, pero no había fechas disponibles. Así que con estas dos funciones cierro y le doy la bienvenida a los nuevos proyectos que hay en 2025. ¡Gracias al maravilloso público que me regala su amor; lo recibo con un corazón agradecido!”.

El show cuenta con un equipo compuesto por Ulises Rodríguez y Emineh de Lourdes en la producción, Omar Torres, quien colabora junto a Bacó en el libreto; Alba Kerkado, encargada del vestuario; y Julio Guzmán, responsable del arreglo personal. La escenografía y la iluminación están a cargo de Miguel Rosa y Linette Salas, respectivamente.

Para boletos de las funciones del sábado 14 de diciembre, a las 3:00 p.m. y 6:00 p.m. en la Sala de Drama del Centro de Bellas Artes de Santurce, los interesados pueden contactar a Ticketera (787-305-3600) y Ticket Center (787-792-5000), o comunicarse directamente al Centro de Bellas Artes (787-620-4444) para más información. También pueden acceder a sus páginas web para adquirir boletos.