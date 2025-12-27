Listo para llevar el regalo de la risa y un espacio para pensar sobre la vida.

Así se encuentra el actor puertorriqueño Teófilo Torres, quien regresa al teatro con la nueva comedia “Pateco en Navidad fúnebre” este domingo, 28 de diciembre, a las 4:00 de la tarde, en el Moneró Café Teatro de Caguas.

Torres busca que el público que diga presente se muera de la risa y, a la vez, se siente a pensar sobre algunos de la vida con la pieza escrita y dirigida por su persona, donde revive al conocido sepulturero y trovador para conversar desde los apagones, hasta de la inteligencia artificial, todo con el estilo particular que lo caracteriza.

A esta puesta en escena se unirá el personaje Goyo, el Muerto, que será encarnado por Luis Enrique Romero, y La Parca (la muerte), actuada por María de Azúa, quien imparte características especiales a esta figura.

Esta comedia también contiene música para hacer bailar y reír porque estamos en Navidad. El compositor y músico Eddie Joel y su conjunto Los Cidracos Ultratúmbicos estarán a cargo del repertorio musical.

Los boletos para “Pateco en Navidad fúnebre” están a la venta en www.ticketera.com