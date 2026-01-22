El colectivo teatral puertorriqueño Tercera Llamada Inc., integrado por jóvenes del área sur de Puerto Rico y reconocido por su compromiso con la formación artística y comunitaria, anuncia el lanzamiento de Tercera Llamada Classic Reels, un proyecto audiovisual que lleva los grandes clásicos del teatro universal a las redes sociales a través del formato de reels.

Esta propuesta nace con el propósito de acercar obras del teatro clásico a las nuevas generaciones, utilizando un lenguaje visual contemporáneo, breve y cinematográfico, sin sacrificar la fuerza dramática, la poesía ni la esencia de los textos originales. Más allá de ser simples resúmenes, estas adaptaciones representan una síntesis dramatúrgica cuidada que preserva el conflicto, la tensión y la carga emocional de cada historia.

El proyecto es concebido y dirigido por Rubén Mallorquín, director artístico de Tercera Llamada Inc., quien reconoció la necesidad de dialogar con los hábitos de consumo cultural actuales.

“El teatro clásico no está pasado de moda. Lo que necesita es un nuevo lenguaje para encontrarse con esta generación. Si los jóvenes viven en el feed, el teatro también tiene que estar ahí, hablándoles con la misma intensidad con la que fue escrito”, expresó Mallorquín mediante comunicado de prensa.

“Ya está disponible nuestra versión en reels de “Bodas de sangre”, y próximamente estaremos estrenando “La casa de Bernarda Alba”, “La isla de los diez”, “La ratonera” y nuestra obra original “La extranjera”. Queremos que cada clásico encuentre una nueva vida en las redes sociales y que los jóvenes se acerquen al teatro sin miedo, sin barreras y con curiosidad”, concluyó Mallorquín.

Los jóvenes participantes no solo actúan, sino que también se involucran en la grabación, edición y publicación del contenido, desarrollando destrezas en actuación, producción audiovisual y manejo de plataformas digitales. De esta forma, Tercera Llamada Inc. integra el arte teatral con las herramientas contemporáneas de comunicación.

Tercera Llamada Inc. busca destacarse por su labor teatral, comunitaria y formativa en Puerto Rico, así como por su proyección internacional a través de diversas manifestaciones artísticas. Recientemente, el colectivo fue invitado como artista especial por la reconocida cantante puertorriqueña Ednita Nazario, participando en SanSe 2026, el evento cultural más grande del Caribe, consolidando aún más su prestigio dentro de la escena artística.

Para disfrutar de Tercera Llamada Classic Reels pueden acceder a las siguientes plataformas bajo Tercera Llamada.