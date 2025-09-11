El actor Víctor Alicea subirá a escena con el estreno del monólogo “Tengo la Placa Lista”, que también servirá para celebrar sus 45 años de trayectoria artística.

Escrito y dirigido por Miguel Diffoot, el espectáculo subirá a escena el próximo 3 de octubre en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce.

En esta propuesta, Alicea interpreta a “Victoria”, mejor conocida como “Vicky”, “una carismática vendedora de placas solares que, mientras presenta con humor las virtudes de la energía renovable, comparte también las memorias más íntimas de su vida”, relata el comunicado de prensa. “Entre anécdotas de su niñez en Ceiba, su adolescencia, los años universitarios y su regreso a un Puerto Rico marcado por la oscuridad y la incertidumbre, el personaje va revelando que la verdadera energía no solo proviene del sol, sino también de la memoria, la comunidad y la esperanza”.

A través del personaje, Víctor Alicea buscará conectar con el público a través de la risa, la nostalgia y la reflexión social. “Tengo la Placa Lista” es una “invitación a encender no solo las luces, sino también las conciencias, recordándonos que el humor puede ser una poderosa chispa de cambio”, prosigue el escrito.

“La pieza forma parte de la celebración de la carrera de Víctor Alicea, quien a lo largo de más de cuatro décadas ha marcado la cultura puertorriqueña con personajes icónicos, su talento versátil y su capacidad única de provocar risas y emociones en varias generaciones de público”.

La trayectoria de Víctor Alicea, que inició su carrera con la danza abarca teatro, cine, radio y televisión desde finales de los años 70. “Epifanio González Villamil”, “Guille”, “Ruperta la Caimana” y “Luzma” figuran dentro de sus personajes icónicos y los que lo han convertido en una de las figuras más queridas del humor en Puerto Rico.

El espectáculo cuenta con la producción de Producciones Aragua, Inc., con más de 40 años de trayectoria en el teatro puertorriqueño.

Los boletos están disponibles a través de Ticketcenter (787-792-5000) y en la boletería del CBA (787-620-4444).