Las cantantes Yeidimar Ramos y Marileyda Hernández afirman estar bien puestas para seguir añadiendo capítulos nuevos a sus vidas mediante sus voces con el estreno de “Shrek: El Musical”, que subirá a escena del 26 al 28 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Las intérpretes manifestaron su entusiasmo por compartir el escenario por primera vez en la producción de BAS Entertainment basada en la película animada que revolucionó el cine hace 24 años con una mirada distinta y transgresora a los cuentos de hadas.

Marileyda, quien se encuentra enfocada en su debut en las tablas, celebró formar parte de una producción donde no solo se tocan problemas sociales, como el desplazamiento forzado y el discrimen por ser distinto, sino de un proyecto en que compartirá con colegas como Juan Pablo “Juanpi” Díaz Carrasquillo (Shrek),Jasond Calderón (Burro), Julián Gilormini (Lord Farquaad), Luis Obed Velázquez (Pinocho), así como Wanda Sais (Gingy).

“Confieso que estaba un poco asustada al principio, pero la preparación que tuve en el pasado y cómo el equipo, tanto mis compañeros, como Marcos Santana en dirección escénica y Michelle Brava en la dirección vocal, están metiéndole tanto corazón que esto se convirtió en una experiencia que será inolvidable no solamente para mí, sino para todos mis compañeros”, expresó la cantante, quien le dará vida a la imponente “Dragona”.

La también ganadora de la tercera temporada de “Idol Puerto Rico” aseguró encontrarse en complicidad con su colega Ramos, quien encarnará a la princesa Fiona, y atenta a qué giro le dará a la formidable criatura, que desea sentirse amada por quien es.

“Mi personaje es uno que requiere un montón de fortaleza, mucha presencia en el ‘stage’, es bien imponente, y estrenarme con un personaje como Dragona ha sido un reto, pero ha sido un honor porque nosotras nos hemos complementado superbién y, en mi caso, que soy la prepa del grupo, siento que nos hemos integrado”, destacó la vegabajeña, quien expresó que más allá de evocar la nostalgia del filme protagonizado por Mike Myers, Cameron Díaz y Eddie Murphy, la pieza también puede ser una excelente introducción al teatro musical.

Yeidimar, por su lado, celebró la oportunidad de regresar al teatro con la oportunidad de revisitar una historia que marcó su infancia, así como darle ese toque criollo a una icónica figura con la ayuda de la traducción de Ricardo Lugo.

“Aquí vemos a una Fiona que cuenta los días que le quedan para salir de ese bendito lugar desde chiquita, eso es algo que no vemos en la película original, que ves a Shrek llegar a la torres y conoce a Fiona y ya. Desde su primera canción ya simpatizas con la situación de esta mujer, que se manifiesta desde un lugar custodiado por una dragona que no deja que su príncipe la rescate”, destacó la actriz, quien conquistó la atención de los boricuas con su pasada interpretación de “Merlina” en “La familia Addams”.

Pero la alteza del reino Muy, Muy Lejano no es sólo una damisela en apuros, sino una joven que desea trazar su camino y encontrar su verdadero ser.

“Esto va más allá de la nostalgia de la película. Tienen que ver su desenlace. ¡La obra va a estar buenísima!“, sostuvo la toabajena, quien fue finalista en el ”reality" musical de Wapa TV en su primera edición.

La actriz también aseguró que, más allá de revivir la aventura del querido ogro y el jocoso burro, la audiencia tendrá un espacio para conectar con la perseverancia y tenacidad detrás de la pieza.

“Nadie vive tu historia y eso es algo que reflexiono hoy, porque ahora con las redes sociales, y con tanto bombardeo mediático, nos enfuscamos demasiado en, tal vez, vivir la vida a través de los ojos de los demás. Estos personajes están bien claros de su historia y de qué es lo que tienen que contar. Ese mensaje me parece bello y más aún asumirlo en vida propia”, acotó.

Marileyda, por otro lado, afirmó que la obra deja claro que reconocer ese potencial que lleva cada uno es clave para triunfar sobre cualquier adversidad.

“La limitación más grande es la mente. En el caso de estos personajes, lo que me encanta es que no ves esa limitación; sí muestran lo que es vivir el rechazo, pero ellos se quieren y se aceptan como son, y eso es lo más bonito que nos podemos llevar de esta obra“, destacó.

Los boletos de “Shrek: El Musical” están disponibles en Ticketera.