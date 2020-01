Johnny Ventura sostiene su cancelación para las Fiestas de la Calle San Sebastián Por Primerahora.com 01/15/2020 |03:33 p.m.

El célebre cantante dominicano Johnny Ventura aseguró que la cancelación de su presentación dentro del programa artístico de las Fiestas de la Calle San Sebastián no responde a intereses políticos, sino a temas de seguridad y solidaridad.

La alcaldesa de la ciudad capital, Carmen Yulín Cruz, instó ayer al merenguero a reconsiderar su decisión “y que demuestre su compromiso con el pueblo puertorriqueño que tanto le ha dado a él”.

Ventura, por su parte, reaccionó a través de la versión digital del Listín Diario.

“Lamento profundamente que la honorable alcaldesa de San Juan haya tergiversado mi posición. Yo no estoy en asuntos políticos que la envuelvan a ella ni a otros aspirantes a la gobernación. Mi posición es humana”, dijo.

“Yo me retiré del escenario para esas fiestas porque entiendo que ni ella ni yo ni nadie puede garantizarle a nadie que vaya al evento que ese día no pudiera suceder lo que nadie quiere que suceda. No queremos para Puerto Rico nada más que su bienestar”, continuó Ventura, quien estaba anunciado para presentarse este domingo, a las 5:00 p.m., en la Plaza del V Centenario.

“No es un problema político. No conozco a la Gobernadora, que es su contendora, y ella sabe las manifestaciones de admiración y respeto que le he manifestado siempre. Es un problema de garantía de vida que ni ella se lo puede garantizar a nadie”.