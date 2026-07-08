La cantante española Natalia Jiménez compartió con sus seguidores una noticia que calificó como un momento de gran felicidad para su familia: un tribunal aprobó su solicitud para relocalizarse junto a su hija Alessandra, luego de varios años de una batalla legal.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la intérprete explicó que la decisión judicial representa el inicio de una nueva etapa para ambas, con la posibilidad de construir una vida con mayor estabilidad y menos obstáculos.

“Hoy es un día muy importante para mí, muy feliz para nuestra familia, porque hemos logrado que el juez acepte poder relocalizarnos con Alessandra para vivir juntos, sin tantas dificultades, sin tantos frenos y poder planificar la vida que Alessandra se merece vivir”, expresó la artista.

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Jiménez recordó que durante años enfrentó distintos procesos relacionados con la crianza de su hija, incluyendo disputas sobre decisiones importantes como viajes internacionales, educación y otros aspectos vinculados al bienestar de la menor.

“Han sido varios procesos largos, difíciles y caros, especialmente aquí en Estados Unidos”, afirmó.

La artista agradeció el respaldo de sus familiares, amistades y seguidores, además del trabajo de su equipo legal. En especial destacó la labor de su abogada, Susan Klock, a quien reconoció como una pieza clave durante el proceso.

“Todo esto se ha logrado gracias al esfuerzo de muchos años peleando”, manifestó Jiménez, quien también agradeció las muestras de apoyo recibidas durante los momentos más complicados.

Durante su mensaje, la vocalista de La Quinta Estación aprovechó para enviar un mensaje de ánimo a otras mujeres que atraviesan situaciones familiares difíciles.

“Solo les quiero decir a todas las mujeres que estén pasando por una situación difícil como la que yo he pasado, que no pierdan la esperanza”, expresó. “Como mamás tenemos que hacer lo imposible por nuestros hijos”.

Jiménez también recordó una etapa complicada de su vida financiera y aseguró que esas experiencias fortalecieron su determinación para continuar adelante.

“Hace seis años yo estaba en una bancarrota y se burlaban de mí diciéndome que jamás iba a lograr salir adelante, y aquí estoy”, señaló.

La cantante cerró su mensaje celebrando el nuevo capítulo que comienza junto a su hija y agradeciendo a quienes la acompañaron durante los años de incertidumbre.