Tres años después del caso que sacudió a España, el actor Rodolfo Sancho habló con franqueza sobre el impacto emocional que ha supuesto la condena a cadena perpetua de su hijo, Daniel Sancho, en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

11 Fotos El joven de 30 años aceptó que le dio muerte a "su amigo" a quien luego descuartizó.

Durante una entrevista en el programa español Y ahora Sonsoles, el intérprete explicó que, aunque suele mantener su vida privada al margen de los focos, decidió compartir cómo vivió los días posteriores a la detención de su hijo.

Sancho recordó que recibió la noticia a través de un familiar y que pasaron dos días antes de poder hablar con Daniel. Ese lapso, confesó, fue uno de los momentos más difíciles de su vida.

PUBLICIDAD

“Reaccioné como reaccionaría cualquier ser humano. Fue un shock brutal”, expresó el actor, quien describió aquella experiencia como una sensación de irrealidad y de profunda disociación.

Según explicó, el intenso estrés emocional dio paso rápidamente a una actitud más práctica: concentrar todas sus energías en la defensa legal de su hijo.

El protagonista de series como Isabel y El Ministerio del Tiempo aseguró que tuvo que dejar las emociones en un segundo plano para afrontar un proceso judicial complejo y altamente mediático.

“Enseguida la situación me requirió entrar en un estado de lucha”, relató durante la conversación, en la que evitó profundizar sobre la personalidad de Daniel y prefirió centrarse en su propia experiencia como padre.

Pese al sufrimiento, Rodolfo Sancho afirmó que intenta mantener la perspectiva y evitar la autocompasión. Señaló que continúa considerándose una persona privilegiada en comparación con quienes enfrentan tragedias aún mayores, aunque reconoció que la exposición pública del caso ha sido “tremendamente incómoda”.

Daniel Sancho cumple actualmente una condena de cadena perpetua en una prisión de Tailandia, mientras su defensa mantiene un recurso de apelación con la esperanza de obtener una reducción de la pena y, eventualmente, solicitar que pueda cumplir parte de su condena en España.