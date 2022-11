Varios actores que interpretaron a los Power Rangers en la década de los 90 lamentaron la muerte de Jason David Frank, quien dio vida al Ranger Verde Tommy Oliver en la popular serie televisiva Mighty Morphin Power Rangers.

El representante del actor, quien tenía 49 años, anunció su fallecimiento ayer, domingo. No especificó la causa ni la fecha de la muerte, pero pidió “privacidad para sus familiares y amigos durante este momento tan horrendo en el que asimilamos la pérdida de un ser humano tan maravilloso”.

La serie Mighty Morphine Power Rangers, sobre cinco adolescentes a los que se les encarga salvar a la Tierra del mal, debutó en Fox en 1993 y se convirtió en un fenómeno de la cultura pop. En los primeros capítulos de la primera temporada, Tommy Oliver era considerado un villano al que la malvada Rita Repulsa le había lavado el cerebro, pero después ingresó al grupo como el Power Ranger Verde y se convirtió en uno de los personajes más populares del programa.

Aunque no se pretendía que su papel fuese permanente, Frank fue convocado posteriormente como el Power Ranger Blanco y el líder del equipo. En la serie spinoff, Tommy Oliver volvió como otros rangers, incluyendo el Ranger Rojo Zeo, el Ranger Rojo Turbo y el Ranger Negro Dino. También lo interpretó en las películas Mighty Morphin Power Rangers: The Movie y Turbo: A Power Rangers Movie, e hizo un cameo en la serie Power Rangers de 2017.

Amy Jo Johnson - Ranger Rosa

“Jase, eras hermoso y verdaderamente único. Mi vida no será la misma sin tu bola de energía frenética, hilarante, cariñosa, motivada y creativa. Siempre te amaré, querido amigo. Por favor descansa ahora en paz”.

Austin St. John - Ranger Rojo

“Una vez ranger, siempre ranger”. Pensamientos y oraciones”.

Walter Emanuel Jones - Ranger Negro

“No puedo creerlo… Descansa en paz, Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra familia especial”.

Karan Ashley - Ranger Amarillo

“Jay, finalmente lograste que me callara. ¿Puedes imaginarme, de todas las personas, sin palabras? LOL... Sé que es inaudito. Cálmate y borra esa sonrisa traviesa de tu cara. No durará mucho. Todo lo que puedo decir es que te amo. Eso simplemente no parece ser una frase lo suficientemente grande. Te prometo que cuando me recomponga, tendré un discurso largo y sensiblero que será todo sobre ti. ¡Te va a encantar! Hasta entonces, te amo, estoy muy triste y espero ansiosa el día en que nos volvamos a encontrar”.

Johnny Yong Bosch - Ranger Negro

“No quiero decir adiós, no estoy listo para decir adiós. Siento dolor, ira y arrepentimiento. Extrañaré tu ridícula energía. Descansa en paz hermano”.

Steve Cardenas - Ranger Rojo

“Las palabras simplemente no pueden describir el shock y la tristeza que siento en este momento. Jason David Frank es y será por siempre un ícono. Dedicó su vida a la marca Power Rangers y, lo que es más importante, a sus fans. Jason fue la primera persona que me dio la bienvenida en el set en 1994 y luego me presentó a las redes sociales, comic cons y promotores de eventos de todo el mundo para que pudiera reconectarme con todos ustedes como lo hicimos en ese entonces. Estaré eternamente agradecido. Dondequiera que fue, le dio a sus fanáticos una experiencia que durará toda la vida. Elevó la franquicia Mighty Morphin a un fenómeno de la cultura pop. Jason David Frank era un alma buena y mi hermano tanto dentro como fuera de la pantalla. La Nación Ranger perdió un verdadero héroe. Todos estamos igualmente aplastados por esta devastadora noticia. Mi corazón está con Tammie, su familia, nuestra familia y todos ustedes. Estaré eternamente agradecido. Espero que finalmente tengas la paz que anhelabas al final”.

El sitio web de celebridades TMZ reportó previamente que la segunda esposa de Frank, Tammie Frank, solicitó el divorcio en agosto.

A Frank le sobreviven cuatro hijos: uno de su matrimonio con Tammie Frank y tres de su primer matrimonio con Shawna Frank.