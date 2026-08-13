El sonido de una campana suele marcar el final de un tratamiento de cáncer, pero para Lucy Davis tuvo un significado mucho más doloroso.

La actriz de “The Office” y “El mundo oculto de Sabrina” utilizó ese emotivo momento para revelar que enfrenta un cáncer de mama en etapa 4 que hizo metástasis en sus huesos y que, según contó, es incurable.

Davis, de 53 años, decidió hacer pública su enfermedad después de mantenerla en privado durante aproximadamente un año y medio.

En una publicación en Instagram, donde aparece tocando una campana, explicó que el cáncer se extendió a la columna vertebral, la cadera derecha y las costillas, y que ya es demasiado tarde para recurrir a la quimioterapia.

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“A partir de ahora, estoy tratando de vivir lo que pueda quedar de mi vida de la manera más divertida posible. Siempre me gusta encontrar los momentos enseñables en cualquier cosa negativa que sucede. Y el cáncer no ha decepcionado en ese sentido; hay mucho que he aprendido de ello, y estoy agradecida por eso”, escribió.

Davis relató que el primer indicio de la enfermedad no fue un bulto evidente. Lo que encontró fue una pequeña zona endurecida en el pecho que, en un principio, no consideró suficientemente importante como para acudir al médico.

La actriz también describió las consecuencias físicas de la enfermedad. Explicó que el dolor ha llegado a ser tan intenso que permanecer de pie o caminar durante mucho tiempo se ha vuelto difícil y que en ocasiones necesita utilizar una silla de ruedas.

Davis también habló de la muerte con una notable serenidad y aseguró que no teme a lo que viene y que está en paz con ello, aunque reconoció que el duelo será más difícil para su familia que para ella.

“No tengo miedo de lo que venga después. Estoy en paz con eso. Para mí, dejar mi cuerpo físico solo significa irme a casa. Cualquier duelo es para mi familia; es mucho más difícil para ellos que para mí”, expresó.

Pese al diagnóstico, la actriz dejó claro que todavía tiene planes. Afirmó que continuará trabajando en defensa de los derechos de los animales y que quiere seguir actuando, una profesión que describió como “una de las mayores alegrías de mi vida”.