En conversación con ‘La Corona TV’, el programa de entretenimiento de CityTv, la actriz colombiana Marcela Posada habló sobre cómo superó el cáncer y el milagro durante su recuperación.

“Nos enteramos de que tuvo una experiencia bastante cercana con el arcángel San Miguel que, según sus declaraciones, la salvó del cáncer”, comentó Alejandra Serje, una de las presentadoras.

Conocida por su papel como ‘La Jirafa’ en ‘Yo soy Betty, la fea’, reveló que le encontraron un tumor en el riñón y otro en el cerebro.

“El más urgente de operar el del riñón, porque generalmente cuando los tumores son en el riñón, es cáncer. El médico me dijo: ‘Existe una posibilidad del 95 por ciento de que sea cáncer, y solo el 5 por ciento de que sea algo benigno’”, explicó

PUBLICIDAD

La actriz comentó que se realizó la cirugía, pero fue complicada y perdió bastante peso: “Fue muy larga, tenían que abrir y limar la costilla, entrar, sacar el riñón, sacar el tumor”.

¿Cuál fue el milagro de Marcela Posada?

Marcela Posada relató que fue a una cafetería después de grabar los últimos capítulos de ‘En los tacones de Eva’ cuando vio una imagen de San Miguel Arcángel en la puerta del establecimiento.

“Yo dije: ‘¿Y este qué?’, porque había soñado toda la noche anterior con él, viéndolo. Entre chiste y chanza, días después me hacen la cirugía, termina la cirugía y llega mi hermana Natalia con la imagen y la novena de San Miguel Arcángel”, mencionó.

La actriz decidió hacer caso a las indicaciones de su hermana y rezó la novena de este ángel de la Iglesia Católica que, según el portal religioso ‘EWTN’, se considera el príncipe de las milicias celestiales y el protector del pueblo de Dios.

“Cuando voy a que me entreguen los resultados de la biopsia, el médico me dice: ‘No era cáncer, ganó ese 5 por ciento’. Y yo estoy mil por ciento segura de que fue él (San Miguel Arcángel), porque el médico estaba convencido y no era cualquier médico, era muy reconocido”, reveló.

Posada concluyó: “San Miguel Arcángel tiene mucho que ver con esas batallas espirituales”.