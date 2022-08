La actriz Alexa Nikolas, que interpretó a Nicole Bristow en “Zoey 101″, protestó afuera de las instalaciones de Nickelodeon, con carteles que condenaban el abuso infantil.

Acompañada de carteles y de un grupo de personas, la actriz de 30 años alzó la voz para condenar el actuar de Nickelodeon con sus trabajadores, quienes han denunciado abusos, como en el caso de Dan Schneider, uno de los exproductores más famosos de la empresa.

“Nickelodeon no me protegió”, se puede leer en una de las pancartas que portó la actriz, quien compartió el momento en su cuenta de Instagram.

Alexa hizo un llamado para alzar la voz y denunciar: “Si eres sobreviviente del abuso sexual infantil tienes hasta diciembre en el estado de California para obtener justicia. No importa en qué año pasó”.

PUBLICIDAD

Los abusos en Nickelodeon se destapan

Años después de su experiencia con Nickelodeon, Jennette McCurdy sintió que era momento de pronunciarse sobre los traumas que todavía padece por haber trabajado con “El creador”. Así llama presuntamente la actriz en su libro a Dan Schneider, el showrunner de iCarly, Sam & Cat, y Zoey 101, todas series de las que Jennette formó parte. Cuando se reunió con un productor importante para relatarle cómo había sido abusada y acosada por “El creador”, la respuesta no fue la que la joven esperaba.

“Te están ofreciendo $300 mil”, le contó un ejecutivo de la cadena, quien agregó: “Pensalo como un regalo de agradecimiento. Te están dando $300 mil y lo único que quieren que hagas es que nunca hables públicamente de tu experiencia en Nickelodeon, específicamente lo que esté relacionado con ‘El Creador’”.

Luego de que McCurdy rechazara la oferta por considerarla una maniobra extorsiva, los ejecutivos continuaron presionándola para que acepte ese “dinero gratis”. “No, no es dinero gratis lo que me están ofreciendo. Esto no es eso. Esto es dinero para callar”, les respondió la actriz, quien recordó en su libro lo vulnerada que se sintió en ese momento:

“¿Qué? ¿Nickelodeon me ofrece 300 mil dólares para que no hable públicamente de mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso de ‘El Creador’? Esta es una cadena con programas hechos para chicos ¿No deberían tener algún tipo de brújula moral?”