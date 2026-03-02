Concord, New Hampshire. La policía informó que el hijo de Cher fue arrestado el viernes después de comportarse de manera beligerante en una escuela secundaria privada de New Hampshire, con la que no tiene ninguna relación.

Elijah Allman, de 49 años, fue acusado de cuatro delitos menores: dos cargos de agresión simple, allanamiento de morada y amenazas criminales. Allman, cuyo padre fue el fallecido Gregg Allman, también fue acusado de una infracción por conducta desordenada, que es ilegal en el estado pero no se considera un delito.

Elijah Blue Allman, the son of Cher and Greg Allman, was arrested Feb. 27 after an alleged disturbance at a boarding school in New Hampshire, multiple outlets reported. https://t.co/hfSsGJ4mux pic.twitter.com/CvBjuZ3vRD — E! News (@enews) March 1, 2026

La policía de Concord acudió a eso de las 7 de la tarde de ese día tras recibir reportes de que Allman estaba molestando a personas en el comedor de la St. Paul’s School. Tras imputar a Allman, la policía indicó que fue puesto en libertad bajo fianza mientras su caso avanza en el sistema judicial.

No se disponía de información sobre el abogado de Allman en los registros judiciales.

Un representante de Cher no estuvo disponible de inmediato. La St. Paul’s School declinó hacer comentarios.

La investigación continúa.