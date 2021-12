La semana pasada Adamari López y Toni Costa cautivaron al público del reality show “Así se Baila” con un baile junto a su pequeña hija Alaïa.

Este domingo la presentadora boricua volverá a la pista de baile, pero no lo hará de la mano de su expareja.

Así lo informó López a través de un storie en Instagram.

“En la final de Así se baila de este domingo me tocó bailar con @allendes_julio. ¿Qué ritmo piensan que bailaremos?”, escribió la querendona boricua en la red social junto a una foto con el bailarín. El coreógrafo también publicó la imagen su red social.

El domingo pasado y tras una semana de intensa expectativa, la animadora puertorriqueña Adamari López y su expareja, el coreógrafo español Toni Costa, se reencontraron en la pista de baile del reality show de Telemundo, Así se baila. Sin embargo, la gran sorpresa de la noche fue la aparición en el escenario de la hija de ambos, Alaïa, quien se unió a la pareja justo antes de culminar la presentación especial.

Adamari y Toni, quienes bailaron un fogoso medley que incluyó ritmos de flamenco, tango y salsa, demostraron mantener la misma proyección y dedicación en la pista que hace una década, cuando se conocieron en la competencia Mira quién baila, de Univision, en donde la boricua resultó ganadora.

“Creo que en el primer show lo dije, que, si bailaba con alguien, me encantaría bailar con Toni. Creo que fue una linda experiencia hace 10 años atrás cuando tuvimos la oportunidad de compartir una pista de baile y de eso pues nació esta princesa que está aquí y tener la oportunidad hoy y de venir y compartir eso que también me hace muchísima ilusión, Así se baila, este show que tenemos en Telemundo y que afortunadamente llegó, espero que para quedarse, y que me diera la oportunidad de bailar con él y sobre todo con Alaïa que nunca habíamos bailado los tres juntos”, manifestó Adamari, quien además es jueza del reality show de Telemundo.

Por su parte, Toni agradeció “la oportunidad que me dio Telemundo de poder realizar un sueño que es bailar con las dos, para tener un momento único para toda la vida”.

“Ha sido un proceso duro de ensayo, pero Adamari es una excelente profesional, sabía que podía dar lo máximo aquí en la pista y creo que ha hecho un buen espectáculo para todos”, dijo el coreógrafo.

A finales de mayo, Adamari López reveló su separación de Toni Costa luego de 10 años de relación.

“Nos conocimos bailando y es una bonita forma cerrar nuestro ciclo del mismo modo”, dijo Adamari la semana pasada a la presentadora de Así se baila, Jacky Bracamontes.