La presentadora boricua Adamari López mostró a través de sus redes sociales lo mucho que ha logrado bajar de peso en los últimos meses gracias a una buena rutina de ejercicios y un plan alimenticio al que se ha sometido.

Fue en su cuenta de Instagram donde la también actriz colgó un selfie que se tiró frente a un espejo en el que evidentemente se ve delgada y muy diferente a como lucía en el 2020.

En la foto, la presentadora de “Hoy día” que transmite la cadena Telemundo, lucía una t-shirt blanca y un pantalón rosita.

Aunque muchos de sus seguidores alabaron su delgadez, otros le pedían que no rebaje más y le señalaban que su cuello luce un tanto flácido.

“Ya no adelgaces más...estás bien así mi linda”, “Estás hermosa, no adelgaces más porqué se nota mucho en la papada y el cuello”, “Demasiado mi reina mira el cuello ya está bien así ,quién te quiere te va querer tal y como eres”, “Hermosa mi Adamari, pero….! Hasta aquí, ya no adelgaces más”, “Ya esta bien así, el cuello se le ve arrugado, no adelgace más, mantente así” Estas bonita pero no puedes bajar mas se te mira el cuello avejentado, ya luces linda cuida tu peso”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la querendona boricua en la imagen publicada el sábado en la mencionada red social.

Adamari López cumplió el pasado 18 de mayo 50 años. En ese entonces a través de una entrevista que le hizo una de sus compañeras del espacio “Hoy día”, la boricua también se sinceró y habló de cómo se sentía cuando aumentó unas libras de peso.

“Dije no puedo llegar a los 50 años como me veo ahora, no estaba contenta conmigo misma, no era la figura que yo quería ver. no pensaba que me estaba favoreciendo tampoco en términos emocionales decía; ‘¿por qué no logro bajar de peso?’”.

Confesó que se frustaba y leía los comentarios de la gente que le decían “está muy gorda”.