Feliz con sus cuatro amores, asegura sentirse el cantautor puertorriqueño, Alberto Carrión, quien de cara a la conmemoración del Día de los Padres abrió su corazón y compartió detalles íntimos de su vida en familia.

“A mis 72 años, me siento bendecido y muy contento con mi esposa, Ivonne Banuchi, y mis tres hijas, que son una maravilla, Cristina, quien trabaja conmigo un nuevo proyecto musical, Laura, que vive en Australia, y me ha hecho abuelo dos veces, y Claudia ‘Kaya’, bióloga marina, que le gusta cantar como a su padre y me ha acompañado musicalmente”, manifestó Carrión.

El vocalista aseguró que siempre quiso ser padre de niñas.

PUBLICIDAD

“Cuando me casé, le decía a mi esposa que quería dos hijas, una que me diera un beso en el cachete derecho y otra en el izquierdo, pero me olvidé que también tengo frente, así que tengo tres hijas profesionales y muy buenas, que están echando para alante”, subrayó.

El veterano cantante recordó el juego favorito con sus hijas cuando era pequeñas. “Era loco con salir del trabajo y llegar a la casa para tirarme al piso y jugar con ellas, es cierto que las nenas son de papá. Siempre tuve buena comunicación con mis hijas, nunca fui celoso, aunque les decía que el día que aparecíera un pelú a la casa buscándolas, lo botaba, pero era una broma. Ellas estaban preparadas y sabían lo que hacían”, sostuvo.

El artista, curiosamente, siempre ha estado rodeado de mujeres: su esposa, tres hijas, su hermana, la reconocida actriz y productora Camille Carrión, y su sobrina, la cineasta Paloma Suau. “Soy el nene consentido de todas las féminas de mi familia”, dijo entre sonrisas.

Alberto Carrión reveló cuál será su mejor regalo de padre. “Un nieto que viene en camino, mi hija Laura me convertirá en abuelo por tercera vez... tres nietos australianos, qué felicidad tan grande”, expresó con regocijo

El veterano cantante celebrará el Día de los Padres haciendo lo que más le gusta, cantar, y le cantará a todos los padres que se den cita a su concierto, “Te llegará una rosa”, este domingo, 18 de junio a las 5:00 p.m, en el café- teatro José Luis Monero del Centro de Bellas Artes de Caguas.

Acompañado por músicos del patio, bajo la dirección del maestro Martín Nieves, interpretará algunos éxitos de los cantantes Joan Manuel Serrat y Alberto Cortez, y temas de su autoría.

“Será un espectáculo variado con muchas sorpresas e invitados, no se lo pueden perder”, concluyó Carrión.

Boletos en Ticketera.