La iniciativa de crear un mundo colmado de aventuras para sus hijos y con la imaginación como aliada comenzó en 2009 a través del proyecto Piccolo Mondo PR en su canal de YouTube. Desde entonces, José Sánchez ha logrado plasmar en videos, fotos y reflexiones parte del trayecto que implica el orgullo de ser papá.

El amor que desborda por su proyecto y las memorias que va acumulando en su “mundo pequeño” lo llenan de emoción al hablar de la experiencia 14 años después, cuando Mariana y Guillermo ya no son los chiquitos de aquellos años en los que con rostros iluminados de alegría seguían la guía de un padre ocurrente y amoroso. Pero la dinámica no ha cambiado mucho. En todo caso, se ha acentuado la conexión que los une.

“Piccolo Mondo nace por la intención de crear una actividad con mis hijos, porque decidí, en vez de llevarlos a cuidar un preescolar o un (centro de) cuido, puedo tomar las riendas de cuidarlos yo en mi hogar, y esa iniciativa de qué voy a hacer yo como padre, qué invento hago, padre primerizo, no hay un manual, no existe nada ‘cómo inventar con sus hijos’, y empecé a crear este mundo imaginario con ellos en la casa, haciendo juegos sencillos, divirtiéndonos”, detalló sobre la idea que surgió cuando laboraba en una empresa como artista gráfico con un horario que comenzaba en la tarde y culminaba en la noche.

“No quería perderme nada de esos momentos de jugar y divertirnos, porque además de hacer toda esa tarea, también les enseñé a ir al baño, a Mariana, entre otras cosas. Guillermo era más pequeño, pues tenía que estar cambiando pañales, bañarlo, preparándolo para entonces después llevarlo a un lugar intermedio para que lo cuidaran un ratito, a lo que mi esposa llegaba, yo saliendo para trabajar, y mi esposa conectaba”, repasó sobre los inicios. “Empecé a documentarlo todo para, después de hacer todas las actividades, vernos, cómo salió, cómo nos vemos, y esa actividad se transformó en este proyecto”, agregó sobre los visuales de momentos espontáneos que comenzó a compartir en las redes sociales.

Su labor se convirtió en una referencia para muchos sobre la experiencia de criar. “Mis amistades que en un futuro iban a ser padres, sus comentarios eran ‘quiero hacer lo que tú haces, me estás inspirando a ser papá, quiero hacer lo mismo que tú estás haciendo’”, recordó. “Lo hablé con mi esposa (Mariel Quiñones), porque era como que abrir mi hogar y nuestro mundo, y me tiré (a publicar en YouTube)”. En 2010 subió su portal piccolomondopr.com.

Poco después, se abrieron más puertas para su difusión. “Es el primero en trascender a un programa de televisión en el canal de interés público del Gobierno de Puerto Rico, (PRTV) del 2012 al 2017 con cuatro temporadas. Desde el 2012 se retransmite por WIPR kids”, resaltó con orgullo sobre lo que se ha convertido en una especie de álbum familiar. Dinámicas de juegos, anécdotas, consejos, manualidades, recetas, baile, visitas a museos, acampar, pescar y otras interacciones con la naturaleza son solo algunas de las vivencias que ha recogido a lo largo de los años. “El mundo pequeño se convirtió en un mundo de imaginación entre mis hijos y yo”.

El amor por los animales también ha formado parte de las enseñanzas para el orgulloso dueño de TaTi, la gallina que crió como una mascota. “Llegó como pollito (mayo de 2018)”, afirmó con nostalgia. “TaTi duró bastante por el amor y cariño de la casa. Cuando estaba en sus últimos momentos se despidió de todos y murió en mis brazos (2023)”. Sus restos los enterró en un tiesto grande en el patio, donde ahora florecen amapolas, y que ubica cerca de su mini granja, donde cuidan a las gallinas Dona, Susi, Fina y Meli.

Piccolo Mondo PR también le ha derivado diversos reconocimientos que incluyen un premio de Tecla Awards 2016 en la categoría de creador de contenido “Kids and Family” en Hispanicize Miami, y “Top Digital Influencer” de la organización de LATISM 2016. Sánchez también ha participado como conferenciante invitado por organizaciones como la Red EducaPR, Hispanicize, Miami, en las ediciones de 2012, 2014, 2015, y Madresfera Blogger’s Day 2017, en Madrid.

El paso del tiempo ha traído cambios y nuevos intereses, principalmente en Mariana y Guillermo, de 17 y 15 años, respectivamente, pero la ilusión por documentar y compartir momentos en familia, se mantiene. “Hay un montón de lugares para visitar para la naturaleza, y siempre amamos, disfrutamos y proyectamos eso para que vean el proceso de ellos, de cómo entran a este mundo subiendo y escalando desde que eran chiquitos, los ríos, las playas, los bosques, las cuevas, todas estas cosas bien chéveres que hacíamos juntos cuando chiquitos, todavía estamos haciéndolas, pero ahora vamos un poquito más allá, un poquito de extremo”, comparó.

“Es como una memoria, porque a veces uno no sabe qué va a pasar mañana, uno no sabe cómo es el tiempo, y a veces estas cosas yo me las vivo como si no hubiera un mañana, y quiero que siempre esos momentos se graben, y en un momento, si no estoy, ellos puedan ver lo que se va a quedar y el mundo puede ver lo que uno hace por ellos”, añadió visiblemente emocionado.

Su esposa, quien además colabora como editora y bloguera del portal, ha sido cómplice en su gesta. “Él es un papá bien presente. Todo lo que tiene que ver con sus hijos, él está involucrado”, resaltó Mariel, también conocida como “Mamá Piccolo”. Sus hijos valoran el legado de quien ven como un modelo a seguir. Mariana, quien se graduó con excelencia académica y se encamina a su primer año universitario, abraza cada momento juntos. “Siempre saca ese tiempo para darnos ese consejo y hablarnos sobre las cosas que pueden pasar, negativamente y positivamente, y me encanta eso de él. También, porque siempre nos vamos a la aventura y me gusta eso, que siempre fue desde pequeños, hasta grandes”.

Guillermo, por su parte, tomará mucho del aprendizaje adquirido en este proceso. “Voy a tomar esas ideas para para mí, como para crear ese ambiente para mis hijos, darles lo que me dio mi papá a mí como hijo, yo dárselo a mis hijos para que ellos puedan disfrutar igual que nosotros y crear esas aventuras con ellos”, dijo quien aspira ser intérprete de lenguaje de señas.

El valor del presente y de crear más momentos se acentuó más para Sánchez tras un percance del corazón que sufrió este año. “Me asusté bien fuerte porque tengo familiares con problemas cardiacos y pensé ‘esta es la herencia, ahora me tengo que cuidar, tengo que cambiar mi manera de hacer las cosas, la alimentación’”, relató sobre lo que sobrelleva con medicamento y nuevos hábitos de salud. “Quiero ver mis nietos, quiero seguir ahí”, expuso como parte de sus anhelos.

Mientras, reitera su disfrute en crear más aventuras y compartirlas en Piccolo Mondo PR. “Hasta donde yo pueda, hasta donde ellos quieran, yo seguiré con ellos enseñándoles de todo, el mundo que todavía falta por enseñarles, porque es un camino que yo no termino”.