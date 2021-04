“Es bueno que hablemos, que dejemos clara la situación que yo he vivido hasta ahora”.

Así fue como Alejandra Guzmán comenzó su encuentro con la periodista Adela Micha, con quien aseguró será la última vez con quien trate del tema de Frida Sofía y su acusación de abuso contra su abuelo Enrique Guzmán.

Dentro de la charla, la rockera confirmó que su hija sufre de trastorno límite de la personalidad y que lo que ella está haciendo lo considera porque le quitó la ayuda económica y también reiteró su apoyo a su padre.

En el programa Me lo dijo Adela, la cantante conversó de todo, comenzando con el ambiente en el que creció Frida, entre nanas y los mejores colegios, pero las complicaciones comenzaron cuando intentaron secuestrarla a los 12 años, por lo que tuvo que mandarla a un internado; a los 14 años le fue diagnosticado trastorno límite de la personalidad y asegura que desde entonces ha intentado ayudarla, siguiendo un tratamiento médico que muchas veces no terminaba.

“Pero al final yo intenté darle lo mejor, le di un departamento que espero lo disfrute, le di un coche, ella acaba de cumplir 29 años y desde hace dos ha dicho cosas de mí que no son ciertas, que no ha sido posible comprobar”, dijo Alejandra refiriéndose a la supuesta relación que Frida Sofía asegura tuvo con su exnovio Christian Estrada.

Cree que el ataque es por dinero

La cantante señaló que si no ha dicho nada o no la ha demandado, es porque es su hija, pero ahora tocó a su padre, el ícono del rock and roll en México, quien siempre la apoyó. Consideró que la razón por la cual Frida comenzó a atacar a la familia, es porque le dejó de dar dinero para el mantenimiento de su departamento y el seguro médico, con el cual se “medicaba a su manera”.

La “Reina de Corazones” no descalificó a la joven de 30 años, porque aseguró que ella estuvo en el lugar en que ahora está su padre, siendo el blanco de Frida, por lo que toda la familia, tanto Guzmán como Pinal, está preocupada por lo que va a suceder en un futuro, porque la situación ha ido escalando.

“No sé porqué hay esa necesidad de hacernos daño cuando yo le he dado todo, he hecho todo, he ido a todas las terapias; yo no puedo ayudarla porque también tengo mis problemas y yo trato de estar sobria que es lo que estoy haciendo”, aseguró la cantante a Adela, quien le preguntó si ya está limpia de todo. Le afirmó que lleva dos meses sin caer en el alcohol y las drogas.

Guzmán explicó que lo que está viviendo con su hija le ha deprimido mucho y que por ello se encuentra en terapia. También confesó que cuando canta “Yo te esperaba” lo hace deshecha, porque se considera una madre destrozada, porque ve a su padre sufrir por algo que no ha hecho.

“Hoy yo vengo a decirlo y no lo vuelvo a decir jamás, yo hoy cierro este capítulo, si ella quiere abrirlo y acepta la ayuda en frente de un psicoanalista, enfrente de un terapeuta, en frente de alguien que nos pueda ayudar, adelante. Si esto va a llegar hasta la ley, ojalá lleguen hasta la raíz de esto para que la pueda ayudar; eso es lo único que le pido a Dios porque yo no puedo con esto, se lo dejo a él y que él me ayude, porque realmente es muy triste estar involucrado en tanta mierda”, expresó Alejandra.

Mantiene su apoyo a Enrique Guzmán

Cuando la entrevistadora le cuestionó si después de la acusación de abuso sexual de su hija hacia su abuelo ella habló con su famoso padre, la cantante explicó que le preguntó tanto a él como a su madre Silvia Pinal e incluso a su media hermana Sylvia Pasquel, señalando que ésta tenía tan sólo 14 años cuando el rocanrolero y la diva del cine mexicano se casaron, algo que hubiera sido muy atractivo para alguien con esa clase de inclinaciones, sin embargo, no pasó nada con ella ni con nadie más de la familia.

“Por favor, dense cuenta de dónde vienen las cosas y si se puede ayudar a esta persona, que es mi hija y que amo con toda mi alma yo lo hago; pero quiero poner el hasta aquí, porque no es posible que se nos señale y se nos juzgue, que se nos crucifique con algo que no he hecho, ni yo, ni mi padre y lo digo con el corazón, porque lo conozco, porque me parió, porque me dio la vida y porque lo amo, y a mi hija también la amo y le di la vida, y la perdono porque sé que está enferma, porque sé que ella no es así”, dijo.

Ve su erro con Frida Sofía

La cantante de “Hacer el amor con otro” comentó que no se le hacía justo que se le diera tanto peso a una persona que apenas está comenzando, porque asegura Frida tiene talento y todo para ser feliz, incluso pensaba que con todo lo que le daba la joven estaba bien.

“A lo mejor ese fue mi error, darle todo”, dijo Alejandra.

Sobre la posibilidad de ir a buscarla, Alejandra comentó que al estar ya un proceso legal en marcha eso ya no es posible, además de que es una situación que ya la rebasó, porque lleva dos años siendo atacada públicamente, porque desde hace 15 años comenzó el problema con su hija, incluso apoya a su padre si quiere proceder legalmente, todo sea porque se descubra la verdad y él pueda estar tranquilo.

“Espero que esto llegué a una salida sana, es lo que más deseo, que Frida esté tranquila y me busque en algún momento, que sabe que cuenta conmigo y que sabe que la amo, que todo esto podemos solucionarlo sin la necesidad de hacer otro programa más, no venderlo, porque tampoco hay necesidad de eso”, sostuvo.