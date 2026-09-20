Alejandra Guzmán sufrió un accidente en pleno concierto. La cantante de 58 años se encontraba en el World Trade Center Veracruz cuando no pudo sostenerse por sí misma, dos bailarines la auxiliaron y confesó que se le había zafado la cadera.

“Perdónenme, pero se me salió la cadera”, expresó nerviosa mientras la sostenían. Alejandra confesó que no sabía qué hacer y que necesitaba un doctor.

Sus bailarines la sostuvieron hasta que equipo médico entró por ella al escenario y la sacó en camilla mientras el público la alentó con porras y aplausos.

La intérprete fue trasladada en ambulancia a un hospital privado para recibir atención médica y determinar la gravedad de la lesión, así lo reportó Televisa Espectáculos.

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El problema principal que sufre Alejandra Guzmán en las caderas es un desgaste severo en las articulaciones, lo que la llevó a requerir el implante de dos prótesis de titanio (una en cada cadera). Este daño estructural se ha visto severamente agravado y complicado por las secuelas de una inyección ilegal de biopolímeros sufrida en 2009.

Alejandra Guzmán sufre accidente en pleno concierto en Veracruz y es hospitalizada: "Perdónenme, pero se me salió la cadera"

Video: Gris Téllezhttps://t.co/Oa0Rb9AUHv pic.twitter.com/2hbHlj1oUI — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) September 20, 2026

A través de un comunicado dirigido a los fans y a los medios de comunicación, Alejandra Guzmán agradeció con todo el corazón el apoyo y el cariño ante el incidente.

“Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien gracias al gran doctor Eduardo Arévalo”, se lee.

La cantante especificó que esta fecha en Veracruz, como parte de su “Los que nos quedamos tour 2026” queda en pausa y que muy pronto, con toda la fuerza rockera, volverá a ofrecer su show en este lugar.

En enero, la cantante tuvo una aparatosa caída en su casa en la que también se le zafó la cadera.