Alejandro Sanz descartó que su crisis emocional sea por una ruptura amorosa con Rachel Valdés, como trascendió en los pasados días.

El cantante español dejó claro que su “estado de ánimo nada tiene que ver” con la artista de 33 años.

“Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que sólo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo. @rachelvaldes_studio cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte”, compartió Alejandro en Instagram.

Alejandro Sanz descarta que su crisis emocional sea por ruptura amorosa. ( Instagram )

Alejandro, de 53 años, llevaba tres años con Rachel y vivían juntos en Somosaguas, una zona exclusivas en España.

Medios aseguraban que su crisis se debía a la ruptura, encima de una presunta estafa por parte de un amigo.

El pasado 26 de mayo el español confesó que se sentía “triste y cansado”, expresión que preocupó a su fanaticada.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, manifestó.

El sábado pasado retomó su gira mundial “Sanz en Vivo” en el pabellón Navarra Arena de Pamplona, España. El cantante ya pisó México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina.