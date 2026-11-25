La presentadora puertorriqueña Alexandra Fuentes atraviesa un momento de profundo dolor tras la pérdida de Morena, su querida perrita, a quien recordó como una compañera inseparable y parte importante de la crianza de sus hijos.

La animadora de Telemundo compartió su tristeza mediante una publicación en Facebook, en la que expresó cuánto extrañará los gestos y las ocurrencias de su mascota, quien formó parte de la vida cotidiana de su familia.

“No sé cómo se describe este dolor. Busco el consuelo, pero se me hace imposible porque a mi mente solo llegan los recuerdos de lo feliz que me hacías”, escribió Fuentes al comenzar su emotivo mensaje.

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Entre los recuerdos que más atesora mencionó las muestras de cariño de Morena antes de que saliera al campamento y las ocasiones en que la perrita despertaba de madrugada a David Bernier para que la atendiera, mientras ella podía continuar descansando.

“Mi corazón quiere explotar de tristeza”, manifestó la presentadora, quien también agradeció a su mascota por el amor y la protección que le brindó durante el tiempo que compartieron.

Uno de los aspectos que destacó fue el papel que Morena desempeñó en su hogar y el vínculo que desarrolló con sus hijos.

“Gracias, mi Morenita, por tu amor, por tu protección y por ser parte de la crianza de mis hijos”, expresó.

La pérdida ocurre en vísperas del Día de Acción de Gracias, una fecha que la presentadora aprovechó para reflexionar sobre el privilegio de haber tenido a Morena en su vida.

“Hoy me duele el alma. Te amo, Morena”, concluyó Fuentes, acompañando sus palabras con un corazón.

Miles de personas han comentado en la publicación.