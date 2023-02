Hace unos días, Alfredo Adame sorprendió a propios y extraños al revelar que, durante su juventud le quitó la vida a un hombre en una pelea; incluso, confesó que jamás se hizo responsable de sus actos, y es que tras contarle a su familia lo que había pasado y para evitar cualquier problema legal, decidieron esconderlo en Michoacán durante todo un año.

“El cuate se me deja venir, muy macho. Hizo como que me iba a pegar y en ese momento le meto un golpe en el mero cuello. Pasan los días y me habla mi cuate pa decirme: ‘qué crees, se murió el de la bronca’ y era el hijo de un abogado ahí medio mafioso”, dijo para el programa “Todo para la mujer”.

El asunto creó todo un debate en redes sociales, pero recientemente ha cobrado fuerza, pues en nuevas declaraciones, el polémico actor confesó que no se arrepiente del delito que cometió siendo aún menor de edad.

En entrevista para “Hoy Día”, Adame dio nuevos detalles al respecto y aseguró que el motivo de la pelea fue el amor de una mujer: “Fuimos a una fiesta de una colonia de gente de mucho dinero. Éramos muy bien parecidos y jalábamos con las chavas. La chava terminó bailando conmigo, hubo besos, arrumacos. El novio se enojó, se deja venir, me tira una patada y no me hizo nada; yo le tiró el trancazo y en vez de pegarle en el mentón le pego en la tráquea”, dijo.

Pero lo que dejó a muchos impactados fue que el propio Alfredo reconoció que, hasta el día de hoy, no siente remordimiento por sus actos, incluso aseguró que lo hizo en defensa propia: “Si a mi me preguntas ¿te arrepientes?... No, no me arrepiento, pues fue en defensa propia.Yo era menor de edad y eran seis cuates contra nosotros”, agregó.

Los conductores de la emisión de Telemundo, de inmediato, cuestionaron las palabras de Alfredo, y aunque algunos consideraron que sólo una persona mal de la cabeza puede hablar de esa manera, otros, como Penélope Menchaca pusieron en duda que este episodio de verdad haya pasado.

Pero ellos no fueron los únicos en reaccionar esta confesión, los usuarios de redes sociales también se expresaron al respecto y fueron muy duros con Adame: “Se siente orgulloso de eso, debería ir a la cárcel. ¿Dónde está la policía? Está confesando un crimen”, “Por fovor que lo internen, pero ya”, “Este señor hay que medicarlo, urgente”, “Este hombre de verdad que es un peligro, está mal de la azotea”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.