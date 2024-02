Tras conocerse la salida de Jorge Pabón “Molusco” y Pamela Noa de la La Mega, este miércoles el locutor Alí Warrington anunció que también se va de la emisora donde compartían cabina para producir el programa Molusco y los reyes de la punta.

Su salida será efectiva el próximo 14 de febrero, al igual que Molusco y Pamela.

El locutor dijo que no se logró un acuerdo contractual con la cadena de radio y televisión Spanish Broadcasting System (SBS).

“Después de seis años de increíbles momentos y memorables experiencias, hoy me dirijo a ustedes con un mensaje de agradecimiento más que de otra cosa. El programa para el cual laboro está pasando por unos procesos de transición y actualmente en mis servicios en la empresa SBS no cuentan con un acuerdo contractual y no se ha llegado a ningún otro. Es por eso que les anuncio mi salida efectiva el 14 de febrero del programa Molusco y los reyes de la punta”, explicó en un video difundido en Instagram.

“Ha sido un honor, un privilegio, haber sido parte del extraordinario equipo como animador del primer programa de las tardes en Puerto Rico, con unos números increíbles gracias a ustedes”, agregó.

“Ha llegado el momento de emprender nuevos caminos y explorar nuevos horizontes”, dijo. “Próximamente se van a enterar del proyecto que estoy trabajando, ahora mismo, estamos trabajando para seguir llevándole alegría a nuestro pueblo que tanto lo necesita”, sostuvo.

Otros talentos que también salieron de SBS fueron Saudy Rivera y Jorge Suárez.