El exponente urbano Almighty anunció que se casó con su pareja Noelia Santiago en su cuenta de Instagram, donde aseguró que “nunca” había estado tan feliz como en este momento.

Alejandro Mosqueda Paz indicó que es la primera vez que contrae matrimonio. Ambos compartieron mensajes de amor bajo la fe cristiana en sus respectivos perfiles.

“Oficialmente ya eres mi esposa, me enamoré de tu alma y de ese corazón que de conocerte se nota que eres destinada a la salvación. Nunca he estado más feliz en mi vida, nunca me casé antes, y si Dios me permitió hacerlo ahora es para nunca separarme de ti. Oren por este ministerio que tiene bajo presión al infierno”, expresó en la publicación compartida ayer.

Noelia también celebró su unión matrimonial con Almighty, a quien describió como “una gran influencia” en su vida.

“Oficialmente eres mi esposo Alejandro, gracias por ser una gran influencia en mi vida espiritual y en mi relación personal con Dios. Mi corazón te pertenece y quiero que sepas que estoy más que feliz de poder compartir mi vida junto a ti, ahora toca caminar derecho bajo el plan perfecto de nuestro creador”, manifestó.

Almighty se inició en la música durante su adolescencia y debutó profesionalmente en el 2015, y rápidamente se dio a conocer por sus controversias y tiraeras con artistas como Tempo, Pusho, Larry Over y Benny Benni.

En el 2019 anunció su conversión al cristianismo.