La cantante española Amaia Montero rompió el silencio tras convertirse nuevamente en el blanco de intensos ataques y burlas en las redes sociales, desatados principalmente por un quiebre en su voz durante una reciente presentación en vivo.

Con un mensaje breve pero contundente, la intérprete confirmó el impacto emocional que le han provocado los señalamientos desde su esperado retorno como voz principal de La Oreja de Van Gogh.

“Muchas gracias, estoy sufriendo mucho”, escribió la artista en la sección de comentarios de un video publicado en Instagram por el creador de contenido español Arnau de la Eygee, quien salió públicamente en su defensa.

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En su mensaje, el influencer condenó la difusión masiva de grabaciones desfavorables de los conciertos y cuestionó el juicio despiadado hacia la trayectoria de la cantautora:

“A veces tengo la sensación de que muchas de las críticas hacia Amaia Montero vienen también motivadas por el simple hecho de que todo el mundo está hablando de ella y parece que todo el mundo siente la necesidad de dar su opinión”, reflexionó Arnau. “A veces, tener criterio propio también consiste en saber cuándo mantenerse al margen”, apuntaló el creador de contenido.

Un regreso atropellado

Desde que se confirmó su reincorporación a la emblemática banda española —un movimiento que estuvo precedido por la sonada salida de Leire Martínez tras 17 años al frente de la agrupación—, Montero ha enfrentado un riguroso examen público enfocado en su timbre vocal, su movilidad en tarima y su actitud frente al público.

Pese a la ola de comentarios hostiles, la artista cuenta con el respaldo incondicional de sus compañeros de banda y de una base de fanáticos que se ha volcado a arroparla en plataformas digitales, reabriendo a la vez la discusión pública sobre los límites del acoso cibernético y el impacto del escarnio digital en la salud emocional de las figuras públicas.