La cantante Amaia Montero vuelve a aparecer en sus redes sociales luego de seis meses que estuviera retirada de los escenarios tras enfrentar unas complicaciones con su salud mental.

Según el periódico colombiano El Tiempo, la exvocalista del grupo La oreja de Van Gogh tuvo que recurrir a una clínica especializada el año pasado por su condición, que ya estaba impactando su día a día.

En medio de su recuperación, la artista vasca consiguió acceso a sus redes sociales, donde volvió a compartir pedacitos de su día a día y contarle a sus seguidores sobre lo que ha pasado en los últimos meses.

De hecho, la intérprete musical sorprendió al subir un “selfie” con su expareja, el productor musical Gonzalo Miró, con la canción “I’ll Be There For You”, tema principal de la serie “Friends”.

Tras meses alejada de los medios de comunicación, Amaia Montero reaparece en sus redes sociales con este selfie junto a Gonzalo Miró. pic.twitter.com/2BCJjQFuGy — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) May 1, 2023

Miro, en una conferencia de prensa que se realizó el pasado sábado, informó cómo se encuentra Montero tras su retiro temporero de los escenarios.

“Es evidente que está muchísimo mejor y que volveremos a ver su mejor versión. Yo creo que de aquí a poquito”, dijo.

En febrero de este año, el productor reconoció que aún seguia distanciado de Montero, no obstante, este describió a la vocalista como “una gran mujer” y que la sigue queriendo “mucho”. Sin embargo, sus declaraciones y el “selfie” pone en duda si se han reconciliado.

Mientras tanto, en diciembre del año pasado, Montero agradeció a sus fans, ya que solo recibía mensajes de aliento y de amor por parte de estos, dejando estipulado que la acompañan en su momento tan personal y que la esperan con todo el cariño del mundo.

”Un agradecimiento eterno a mis fans, siempre. En estos momentos se siente más aún el amor. El amor lo puede todo. Muchísimo agradecimiento y conmovida. Que la gente se acuerde tanto, que la gente me quiera tanto, la verdad que siempre me llega al corazón”, manifestó la famosa española en sus redes sociales.