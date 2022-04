El pasado 8 de abril la pequeña hija de Amber Heard, Oonagh Paige Heard cumplió un año de vida. La actriz publicó una fotografía donde se ve la pequeña de perfil -siempre procura no mostrar su rostro-, y escribió “Sigo sin poder creer que estás aquí. El mejor año”.

Su cumpleaños se dio unos días antes de que su madre se encontrara públicamente en los tribunales con su exesposo, Johnny Depp, luego de que él la demandara por difamación pidiendo 50 millones de dólares y ella lo contrademandara por lo mismo pidiendo el doble de dinero.

La pequeña Oonagh Paige, hasta ahora, solo es hija de Amber, es decir, la pequeña lleva su apellido y hasta ahora ella no ha declarado públicamente el método exacto por el que la tuvo, aunque Page Six reveló que había sido una gestación subrogada, de acuerdo a fuentes cercanas.

El 1 de julio del 2021, Amber compartió su primera publicación con Oonagh, donde escribió.

“Estoy muy emocionada de mostrar esta noticia con ustedes. Hace cuatro años decidí que quería tener un bebé. Quería hacerlo en mis propios términos. Ahora me doy cuenta de qué tan radical es para nosotras como mujeres pensar así sobre una de las partes más fundamentales de nuestro destino”, y agregó.

“Ojalá lleguemos a un punto en el que normalicemos no querer un anillo para tener una cuna. Una parte de mí quiere mantener mi vida privada, que no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto. Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Su nombre es Oonah Paige Heard. Ella es el comienzo del resto de mi vida”.

En otra publicación, Amber escribió “Yo soy la mamá y el papá. Ella es la jefa”.

El nombre de Elon Musk como el padre de la hija de Paige ha salido a relucir durante el juicio que sostienen los exesposos. Elon y Amber habrían sostenido encuentros mientras que ella continuaba casada con Depp.

Amber y Musk sostuvieron una relación entre 2016 y 2018. Hace unos meses, The Mirror dio a conocer que Musk habría estado en un conflicto casi legal con Heard para que ella destruyera los embriones que habían congelado juntos.

Los problemas psicológicos de Amber

Una psicóloga contratada por los abogados de Johnny Depp declaró este martes que Amber Heard sufre trastornos de la personalidad, durante el juicio que se lleva a cabo cerca de Washington a raíz de la demanda por difamación presentada por el actor contra su exesposa.

Shannon Curry, una psicóloga clínica y forense, afirma haber examinado personalmente la salud mental de Heard 12 horas durante dos días en diciembre de 2021.

Curry estima que la actriz de 36 años, que protagonizó la película “Aquaman”, tiene un trastorno límite de la personalidad (borderline) y un trastorno histriónico.

“Obtuvo resultados congruentes con estos diagnósticos”, dijo Curry.

Los abogados de Heard intentaron desacreditar el testimonio de Curry durante el contrainterrogatorio y señalaron que los letrados de Depp la habían contratado para testificar en su nombre.

“Si no encontrase algo favorable a Depp y negativo para Heard ¿sería experta en este caso?”, le preguntó Elaine Bredehoft, abogada de Heard.

“Represento a la ciencia independientemente de lo que esa ciencia sea”, respondió Curry.

La psicóloga dijo que algunas de las características principales del trastorno límite de la personalidad incluyen “mucha ira interna y hostilidad”, una tendencia a ser “moralista” y “estados de ánimo fluctuantes”.

“Pueden reaccionar violentamente, pueden reaccionar físicamente”, dijo. “Con frecuencia serán abusivos con sus parejas”. “Es casi una actuación”.

Curry, con experiencia con veteranos de guerra de Estados Unidos, dijo que, en su opinión, Heard no sufría trastorno de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés) como resultado de una presunta agresión doméstica.

Heard ha “exagerado enormemente” sus síntomas de trastorno de estrés postraumático en una prueba que le hicieron, dijo.

Depp, de 58 años, ha negado haber agredido físicamente a Heard y ha afirmado que era ella quien era violenta con él.