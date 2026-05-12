La presentadora mexicana Ana Patricia Gámez habría tomado la decisión de comenzar una nueva etapa junto a sus hijos, Giulietta y Gael, al mudarse a un apartamento en medio del proceso de divorcio que enfrenta con su esposo, Luis Carlos Martínez.

Gámez habría optado por cambiar de residencia, mientras Martínez permanecería en la casa familiar, según informó el medio de farándula Las Top News, que atribuye el cambio a razones relacionadas con la salud mental de la mexicana, a pesar de que ella continúa pagando la hipoteca de la propiedad.

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Tras 11 años de matrimonio, Gámez presentó en Florida una demanda de divorcio en octubre de 2025. La exreina de belleza indicó que el matrimonio está “irremediablemente disuelto” y que ya se encontraban separados desde agosto, aunque aún vivían bajo el mismo techo.

En la petición legal, Gámez solicitó una distribución desigual de los bienes conyugales, alegando que sus esfuerzos y aportaciones fueron clave para adquirir y mantener el patrimonio familiar.

15 Fotos Reina de belleza, conductora de televisión y empresaria, conoce más sobre la comunicadora mexicana, quien no ha estado exenta de escándalos.

Además, pidió la custodia compartida de sus hijos y solicitó que el tribunal considere que no puede mudarse fuera del hogar familiar, por lo que reclama la posesión exclusiva de la propiedad.

La historia de Gámez y Martínez comenzó en 2013, cuando ella trabajaba en Despierta América junto a Karla Martínez y fue invitada a una reunión en su casa, donde conoció al hermano de su compañera de trabajo.

La pareja se comprometió ese mismo año en Verona, Italia, y se casó el 31 de mayo de 2014.

La demanda de divorcio tomó por sorpresa a muchos seguidores, ya que apenas un año antes habían renovado sus votos en el programa Enamorándonos, espacio que ella conducía junto a Rafael Araneda.