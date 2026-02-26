Ana Patricia Gámez, quien ha estado alejada de los medios desde que finalizó su programa Enamorándonos USA en junio del año pasado, rompió su silencio este miércoles en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La conductora, que se mantiene activa en la plataforma y está cerca de alcanzar los 3 millones de seguidores, aclaró un tema de gravedad que la involucra directamente.

En el video, Ana Patricia explica que, aunque normalmente evita pronunciarse sobre rumores o detalles de su vida privada, esta vez considera necesario hacerlo debido a la seriedad de la situación.

“No quiero que siga pasando el tiempo y creo que es justo y necesario que salga a aclarar y a desmentir esto”, comenzó la conductora, dejando claro que lo hacía por una causa mayor que la especulación sobre su vida personal.

PUBLICIDAD

Ana Patricia, quien en octubre del año pasado confirmó su separación del padre de sus hijos tras más de una década de relación, aprovechó para reiterar que este incidente no tiene nada que ver con su vida privada. “Sé que a muchas personas les atrae el chisme o el morbo, pero no tengo ni el interés ni la energía para andar desmintiendo cada cosa que se inventa. Este video no es para eso”, señaló con firmeza.

La razón de su mensaje fue alertar a sus seguidores sobre un fraude que está circulando en las redes sociales utilizando su imagen de manera ilegal. La conductora explicó que, aunque este no es un caso aislado, es la primera vez que se ve obligada a hacer una publicación para aclararlo.

“No es la primera vez que me pasa, el año pasado recibí muchos mensajes de personas que compraron publicidad falsa a mi nombre, me dijeron que las estafaron, que no recibieron nada y que les robaron. En ese momento, salí a desmentirlo, pero aún así sigue pasando. Ahora está ocurriendo nuevamente, y no me parece justo porque están robando a la gente. Están usando mi imagen sin mi autorización”, denunció Ana Patricia.

La ex ganadora de Nuestra Belleza Latina (Univisión) hizo un llamado urgente a sus seguidores para que estén alerta ante este tipo de fraudes. “Si llegaron a comprar algo de esa página, no soy yo. Es una cuenta falsa. No se dejen llevar, presten mucha atención”, indicó, alertando sobre los peligros de caer en este tipo de estafas.

Además, Ana Patricia instó a aquellos que ya hayan sido víctimas de este fraude a denunciar la cuenta responsable y a reportar lo sucedido para evitar que más personas se vean afectadas.

El video, que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, pone de manifiesto el impacto negativo que las estafas en línea pueden tener sobre la reputación y seguridad de las personalidades públicas. Con esta intervención, Ana Patricia reafirma su compromiso de proteger a sus seguidores y de mantener la transparencia frente a situaciones como esta.