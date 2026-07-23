LOS ÁNGELES. El miércoles, los fiscales analizaron en detalle las manchas de sangre y otras pruebas forenses con la esperanza de convencer a un juez de que el cantante D4vd debe ser juzgado por el apuñalamiento mortal de Celeste Rivas Hernández, de 14 años.

En el segundo día de la audiencia preliminar de D4vd, cuyo nombre legal es David Burke, los criminalistas de la policía de Los Ángeles describieron la recolección de muestras de posible sangre y ADN en su garaje, donde los fiscales alegan que Burke desmembró el cuerpo, y en su Tesla, donde se encontró el cuerpo meses después.

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Burke se declaró inocente de los cargos de asesinato, abuso sexual de una menor y mutilación de un cadáver, y sus abogados han afirmado que no causó la muerte de Rivas Hernández.

Técnicos analizan y toman muestras del garaje y el auto de Burke.

El martes, las autoridades declararon tener pruebas de que Burke había comprado sierras eléctricas, una piscina inflable y una pala que se usaron para matar y descuartizar a la adolescente, quien lo conocía desde hacía varios años e incluso había viajado con él a Londres.

El miércoles, el testimonio se centró en las pruebas forenses que, según las autoridades, demostraron que él la mató y se deshizo del cuerpo ocultándolo en un Tesla registrado a su nombre.

Lauren Wallace, criminalista del Departamento de Policía de Los Ángeles, testificó que encontró aparentes manchas de sangre en las alfombrillas de goma del garaje de la casa de Burke en Hollywood, así como cortes —probablemente hechos con un objeto punzante— en las alfombrillas. Los fiscales declararon en un documento presentado antes de la audiencia que la sangre encontrada en el garaje coincidía con el ADN de Rivas Hernández.

Wallace testificó que no encontró rastros de sangre en dos sierras eléctricas del garaje que, según los registros de compra, Burke había encargado poco después de la muerte de la joven.

Pero ella afirmó haber rociado las alfombrillas con un producto químico que hace que las posibles manchas de sangre, invisibles a simple vista, brillen en azul. Una fotografía mostraba toda la zona cubierta de un azul brillante, provocando exclamaciones de asombro entre los presentes en la sala.

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Además, declaró que se encontraron posibles rastros de sangre en bolsas de basura, toallitas de limpieza y una máquina de remo en el garaje.

Otra criminalista del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Chelsea Murillo, encontró menos manchas, más pequeñas pero similares, en el Tesla.

La defensa interrogó a los testigos sobre cada paso del proceso de recolección de pruebas, intentando demostrar fallos en la preservación de posibles escenas del crimen. El abogado de Burke, Blair Berk, preguntó quién llevaba guantes —o no— con acceso al coche, y por qué Murillo no tomó muestras de ADN del exterior del Tesla.

“No parecía necesario”, respondió Murillo.

Los abogados defensores suelen aprovechar las audiencias preliminares para explorar posibles debilidades en el caso de la fiscalía que puedan ser explotadas en el juicio.

La fiscalía afirma que Burke asesinó para salvar su carrera

La fiscalía busca probar que Burke, un cantante de indie-pop cuya música y presencia en línea le granjearon una gran cantidad de seguidores, inició una relación sexual con Rivas Hernández cuando ella tenía 13 años y él 18.

En un documento judicial, la fiscalía indicó que ella se había puesto celosa de sus relaciones con otras mujeres y lo amenazó con exponerlo y arruinar su carrera la noche anterior a su asesinato.

El documento judicial señala que él envió un auto a recogerla la noche del 23 de abril de 2025 y la apuñaló cuando llegó a su casa en Hollywood.

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La fiscalía afirma que mantuvo el cuerpo durante semanas o meses en el maletero delantero del Tesla, donde fue encontrado después de que el auto fuera remolcado cuatro meses y medio después, en septiembre.

El detective de homicidios de la policía de Los Ángeles, Joshua Byers, testificó anteriormente que cuando fue llamado al depósito de vehículos remolcados de Hollywood, encontró una bolsa para cadáveres con la cabeza y el torso dentro, y bolsas de basura con brazos y piernas. Byers testificó que los registros mostraban que Burke había comprado una bolsa para cadáveres en Amazon, junto con las motosierras y otras herramientas que, según la fiscalía, se utilizaron en el desmembramiento.

Wallace testificó que no se encontró una tercera motosierra que, según la policía, Burke había encargado.

Pasaporte de Rivas Hernández hallado en la carretera

Un agente de la Patrulla de Carreteras de California testificó que, en enero, un trabajador vial encontró el pasaporte de Rivas Hernández en una zona de tierra con maleza en una zona rural del condado de Santa Bárbara, a unos 150 kilómetros al noroeste de la casa de Burke en Hollywood.

La fiscalía ha declarado que Burke realizó dos viajes a la zona: uno la noche del asesinato y otro unas seis semanas después, donde, según los datos, estuvo en el lugar donde se encontró el pasaporte.

Los padres de Rivas Hernández, Jesús Rivas y Mercedes Martínez, han estado presentes en la sala ambos días. No se espera que testifiquen.

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El acusado, que permanece detenido sin derecho a fianza desde su arresto, compareció ante el tribunal con su uniforme naranja de la cárcel y gafas.

Bajo el nombre de D4vd (pronunciado “David”), comenzó a escribir y grabar canciones para los videos de YouTube que creaba del videojuego Fortnite cuando era adolescente.

Su música, una mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi, lo convirtió en un fenómeno en TikTok, Soundcloud y Spotify, donde sus canciones más populares, incluyendo su éxito de 2022, “Romantic Homicide”, acumulan más de mil millones de reproducciones.

En 2023, lanzó dos EP y fue telonero de SZA en su gira. El año pasado, actuó en el festival de música Coachella y lanzó un álbum completo que estaba promocionando durante su gira cuando se descubrió el cuerpo.