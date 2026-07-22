LOS ÁNGELES. El cantante D4vd encargó por internet una bolsa para cadáveres, motosierras, una piscina inflable y una pala días después de la muerte de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, según declaró el martes un detective de homicidios.

Los fiscales afirman que D4vd, de 21 años y cuyo nombre legal es David Burke, utilizó estos artículos para desmembrar el cuerpo de Rivas Hernández tras apuñalarla por amenazar con revelar su relación y arruinar su carrera musical, la cual, según un testigo, le había reportado más de 10 millones de dólares en tan solo un par de años.

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En el primer día de la audiencia donde un juez decidirá si hay pruebas suficientes para ir a juicio, el detective de homicidios, Joshua Byers, testificó que Burke había usado el alias Trayvion Davis para los pedidos, pero que utilizó sus propias tarjetas para comprarlos y los hizo entregar en su casa de Hollywood.

Los abogados de Burke han afirmado que él no causó la muerte de Rivas Hernández y se ha declarado inocente de asesinato, abuso sexual continuado de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos.

Byers declaró que la mayoría de los artículos que, según los registros digitales, Burke compró, incluyendo dos de las tres motosierras y la piscina azul, fueron encontrados en el garaje de Burke cuando se ejecutó la orden judicial. Los fiscales habían declarado previamente que una mancha de sangre en el garaje coincidía con el ADN de Rivas Hernández.

Byers testificó que la bolsa para cadáveres que Burke ordenó coincidía con la que contenía la cabeza y el torso de Rivas Hernández en el maletero de un Tesla registrado a nombre de Burke en un depósito de vehículos de Hollywood el 8 de septiembre de 2025.

La fiscal principal, la fiscal adjunta Beth Silverman, mostró en el tribunal fotos del cuerpo desmembrado y en descomposición de Rivas Hernández. Debajo de la bolsa para cadáveres, las autoridades encontraron una bolsa de basura con los brazos y las piernas de la joven.

El abogado de Burke, Blair Berk, presionó a Byers sobre si se había analizado la bolsa para cadáveres para vincularla con el acusado. El contrainterrogatorio de Berk examinó minuciosamente cómo se trató la escena y se investigó el cuerpo.

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A detective testified that D4vd ordered chain saws and a body bag online as a hearing began to determine if the singer will stand trial for the murder of teenager Celeste Rivas Hernandez. AP reporter Andrew Dalton was there.#D4VD #DavidBurke #CelesteRivasHernandez pic.twitter.com/ZFj0lj4KBm — The Associated Press (@AP) July 21, 2026

Byers declaró que el médico forense le dijo que la bolsa no podía ser admitida como prueba porque el cuerpo estaba tan descompuesto que no se podía extraer de ella.

Los padres de Rivas Hernández estaban presentes en la sala junto con decenas de periodistas y miembros del público que obtuvieron sus asientos mediante un sorteo. Su madre pareció bajar la mirada cuando se mostraron las fotos del cuerpo.

Los investigadores no identificaron de inmediato el cuerpo de Rivas Hernández cuando fue encontrado. Byers dijo que su padre, Jesús Rivas, llamó a la policía unos días después del hallazgo del cuerpo porque había visto las noticias y temía que fuera su hija.

Las fotos mostraban fragmentos azules en el cuerpo que, según la fiscalía, provenían de la piscina inflable.

Byers también testificó que cuando él y su compañero arrestaron a Burke, notaron que tenía tatuado “Celeste” en rojo en un dedo. Se mostró una foto del tatuaje en el tribunal. En otro dedo, tenía tatuado “Shhh” y era idéntico al de Rivas Hernández.

Un video de la cámara corporal muestra a Burke restándole importancia a la relación.

El martes, la fiscalía también mostró un video de la cámara corporal de febrero de 2024 en el que Burke les dice a los agentes del sheriff que investigaban la desaparición de Rivas Hernández, quien entonces tenía 13 años; les dijo que solo la había visto una vez en persona y que no sabía que era menor de edad.

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“Me dijo que tenía 18 años”, dijo el cantante en el video de febrero de 2024. “Todos me dicen que tenía 13”.

La fiscalía alega que D4vd ya había mantenido una relación sexual con la joven durante varios meses. Él tenía 18 años en ese momento. Burke declaró que conoció a la chica como fan en línea, en Discord e Instagram, en 2020 o 2021.

El agente Juan González, del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, cuyo video de la cámara corporal se mostró, testificó que Burke había cooperado plenamente y les permitió a él y a su compañero registrar la casa. No encontraron rastro de Rivas Hernández, quien había sido reportada como desaparecida en varias ocasiones en los años previos a su muerte.

El ambiente entre los tres era cordial y jovial, y uno de los agentes exclamó: “¡Qué bien, me alegro por ti!”, cuando Burke describió su carrera musical.

La audiencia se asemeja a un juicio abreviado

La audiencia preliminar, que se espera dure unos cuatro días, se asemeja a un juicio abreviado. La jueza Charlaine Olmedo decidirá si la fiscalía presentó pruebas suficientes para demostrar causa probable para proceder a juicio.

El fiscal de distrito Nathan Hochman declaró fuera de la audiencia que su oficina aún no ha decidido si solicitará la pena de muerte en este caso.

El acusado, quien permanece detenido sin derecho a fianza en una cárcel cercana al juzgado desde su arresto, compareció ante el tribunal con su uniforme y gafas de la cárcel de Orange. El juez dictaminó que se le podían quitar las esposas, pero que debía permanecer esposado a su silla.

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Según consta en un documento judicial, Burke envió un coche a recoger a Rivas Hernández el 23 de abril de 2025 a su ciudad natal, Lake Elsinore, California, a unos 129 km de Los Ángeles. Intercambiaron mensajes hasta que ella llegó a su casa, momento en el que su teléfono se quedó sin batería.

“Sabiendo que tenía que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, como había amenazado”, indica el documento, “el acusado la apuñaló varias veces hasta la muerte y se quedó mirando mientras se desangraba”.

D4vd tenía una prometedora carrera musical. Uno de los gestores financieros de Burke, Benjamin Gregor, testificó que había ganado entre 10 y 11.5 millones de dólares entre 2023 y 2025.

D4vd empezó a componer música para los vídeos de YouTube que creaba del videojuego Fortnite.

Las canciones que escribió y grabó en su teléfono eran una mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Su música lo convirtió en un fenómeno en TikTok, Soundcloud y Spotify, donde sus canciones más exitosas, incluyendo su gran éxito de 2022, “Romantic Homicide”, acumulan más de mil millones de reproducciones.

En 2023, lanzó dos EP y fue telonero de SZA en su gira. El año pasado, actuó en el festival de música Coachella y lanzó un álbum completo que estaba promocionando durante su gira cuando se descubrió el cuerpo.