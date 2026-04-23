Los Ángeles. Los abogados del cantante D4vd están presionando para que los fiscales presenten de forma rápida y pública la evidencia que tienen en su contra en el asesinato de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 14 años de Lake Elsinore, California.

El artista de 21 años, cuyo nombre legal es David Burke, regresa este jueves a un tribunal de Los Ángeles para una vista judicial, apenas tres días después de ser acusado y declararse no culpable de asesinato en primer grado, y siete meses después de que el cuerpo desmembrado de la menor fuera encontrado en su Tesla en Hollywood Hills.

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En una movida poco común, Burke está ejerciendo su derecho en California a que un juez determine dentro de 10 días judiciales desde la lectura de cargos si existe suficiente evidencia para continuar hacia juicio.

Casi todos los acusados renuncian a este derecho, retrasan esta etapa del proceso y esperan meses para llegar a este punto.

“Creemos que la evidencia real demostrará que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández”, dijo el lunes ante la jueza la principal abogada defensora, Blair Berk.

La fiscal adjunta Beth Silverman dijo en corte que la fiscalía estaría “muy feliz” de presentar su evidencia y que se han recopilado “40 terabytes” de material que puede ser compartido.

Los padres de Celeste Rivas Hernández, Jesús Rivas y Mercedes Martínez, ofrecieron el martes su primera declaración pública sobre el caso, en la que describieron a su hija como “una joven hermosa y fuerte que amaba cantar y bailar”. ( The Associated Press )

Una pieza clave de evidencia se hizo pública el miércoles con la divulgación del informe de autopsia, elaborado hace meses por la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles. El documento indicó que la muerte de Rivas Hernández fue causada por dos heridas penetrantes en la parte superior del cuerpo.

Burke, quien permanece detenido sin derecho a fianza, también se declaró no culpable de actos lascivos con una menor de 14 años y de mutilación de un cadáver. Los fiscales alegan que había estado abusando sexualmente de Rivas Hernández durante al menos un año, desde que ella tenía 13 años, que la mató cuando amenazó con denunciar la relación y que desmembró su cuerpo unas dos semanas después.

La vista del jueves ocurre exactamente un año después del último día en que, según las autoridades, la adolescente fue vista con vida al acudir a la casa de Burke.

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Un gran jurado secreto escuchó durante meses testimonios relacionados con el caso. Sin embargo, no había emitido una acusación formal cuando el cantante fue arrestado la semana pasada. La existencia de ese proceso se hizo pública en febrero mediante una presentación judicial en Texas, donde familiares de Burke intentaron rechazar citaciones para testificar.

Su abogada dijo el lunes que precisamente ese testimonio secreto motivó a la defensa a intentar que la evidencia sea conocida públicamente.

No está claro si la presentación de evidencia comenzará en la vista del jueves o si los procedimientos se utilizarán para coordinar la comparecencia de testigos en los próximos días.

11 Fotos Antes de convertirse en un fenómeno viral, el artista fue una figura conocida dentro de la comunidad gamer de Fornite.

Los padres de la menor, Jesús Rivas y Mercedes Martínez, ofrecieron el martes su primera declaración pública sobre el caso, en la que describieron a su hija como “una joven hermosa y fuerte que amaba cantar y bailar”.

“La amamos muchísimo y siempre nos decía que nos amaba”, expresaron. “La extrañamos profundamente. Lo único que queremos es justicia para Celeste”.

D4vd, pronunciado “David”, ganó popularidad entre jóvenes por su mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Se volvió viral en TikTok en 2022 con el tema “Romantic Homicide”, que alcanzó el cuarto puesto en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. En 2023 lanzó su primer EP, “Petals to Thorns”, seguido por “The Lost Petals”.

Su primer álbum de larga duración, “Withered”, fue lanzado hace un año, dos días después de la fecha en que los fiscales estiman que Rivas Hernández fue asesinada.