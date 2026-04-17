LOS ÁNGELES. El cantante D4vd fue arrestado bajo sospecha de matar a una niña de 14 años cuyo cuerpo descompuesto fue encontrado hace siete meses en su Tesla aparentemente abandonado, dijeron las autoridades el jueves, mientras sus abogados declararon su inocencia.

La policía de Los Ángeles dijo en un breve comunicado que los detectives de homicidios arrestaron al cantante de pop alternativo nacido en Houston, de 21 años, cuyo nombre legal es David Burke, bajo sospecha de asesinato en la investigación del asesinato de Celeste Rivas Hernández.

Los abogados defensores Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter respondieron en un correo electrónico: “Seamos claros: la evidencia real en este caso mostrará que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y él no fue la causa de su muerte”.

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La policía dijo que los investigadores presentarían el caso a los fiscales de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles el lunes. La oficina dijo en su propio comunicado que está al tanto del arresto y su División de Delitos Mayores revisará el caso para determinar si hay pruebas suficientes para presentar cargos.

Los abogados defensores añadieron: “No ha habido ninguna acusación por parte de ningún gran jurado en este caso ni se ha presentado ninguna denuncia penal. David sólo ha sido detenido bajo sospecha. Defenderemos vigorosamente la inocencia de David”.

Fue su primera declaración pública sobre el caso. Las autoridades no nombraron públicamente a Burke como sospechoso hasta su arresto. Fue recluido en prisión sin derecho a fianza.

El cantante había estado bajo investigación por un gran jurado del condado de Los Ángeles que investigaba la muerte de Rivas Hernández. La investigación era oficialmente secreta, pero su existencia (y la designación de D4vd como su objetivo) se reveló el 25 de febrero cuando su madre, su padre y su hermano presentaron una objeción en un tribunal de Texas a las citaciones exigiendo que testificaran.

El cadáver de Rivas Hernández fue encontrado en un Tesla remolcado desde Hollywood Hills el 8 de septiembre, un día después de que ella hubiera cumplido 15 años. Tenía 13 años y estaba en séptimo grado cuando su familia denunció su desaparición en 2024 en su ciudad natal de Lake Elsinore, a unas 70 millas (112 kilómetros) al sureste de Los Ángeles. Las autoridades indican que tenía 14 años cuando fue asesinada en documentos judiciales.

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El Tesla Model Y 2023 fue registrado a nombre del cantante en la dirección de Texas de los miembros de su familia citados a comparecer, según documentos judiciales de los fiscales. Lo habían remolcado desde un barrio exclusivo de Hollywood Hills, donde estaba, aparentemente abandonado.

Los investigadores de la policía que registraron el Tesla en un patio de remolque encontraron el cadáver en una bolsa “cubierta de insectos y un fuerte olor a descomposición”, según documentos judiciales, y “los detectives abrieron parcialmente la bolsa y observaron una cabeza y un torso descompuestos”.

Los investigadores de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles retiraron la bolsa y “descubrieron que los brazos y las piernas habían sido cortados del cuerpo”, según documentos judiciales. Debajo de la primera bolsa se encontró una segunda bolsa negra y en su interior había partes del cuerpo desmembradas. No se ha revelado públicamente ninguna causa de muerte.

D4vd, pronunciado “David”, ganó popularidad entre los fanáticos de la Generación Z por su mezcla de indie rock, R&B y pop de baja fidelidad. Se volvió viral en TikTok en 2022 con el éxito “Romantic Homicide”, que alcanzó el puesto número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Luego firmó con Darkroom e Interscope Records y lanzó su EP debut “Petals to Thorns” y un seguimiento, “The Lost Petals”, en 2023.

Cuando se descubrió el cuerpo, D4vd estaba de gira promocionando su primer álbum de larga duración, “Withered”. Posteriormente, los dos últimos shows norteamericanos, en San Francisco y Los Ángeles, junto con una actuación prevista en el Museo Grammy de Los Ángeles, fueron cancelados, al igual que la gira europea que debía haber comenzado en Noruega.