El pasado 8 de septiembre, autoridades estadounidenses reportaron el hallazgo de restos humanos en el interior de un Tesla estacionado en un depósito de Hollywood, el vehículo incautado estaba registrado en Texas a nombre del cantante D4vd.

De acuerdo con el medio NBC News, elementos del Departamento de Policía de Los Ángeles acudieron al lugar luego de recibir un reporte por un olor fétido proveniente del automóvil. Al llegar a la escena se encontró un cadáver envuelto en una bolsa en estado de descomposición en el maletero del coche, abriendo una investigación policial por un presunto homicidio.

PUBLICIDAD

Según con el médico forense de LA, los restos pertenecen a Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 15 años de origen hispano, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 5 abril de 2024 en Lake Elsinore, Riverside. No obstante, hasta el momento no se ha determinado la causa de muerte.

D4vd: de gamer a artista nacional

Originario del condado de Queens en Nueva York, David Anthony Burke, conocido artísticamente como ‘D4vd’, es un cantante y compositor de 20 años que alcanzó gran popularidad en 2022 con su canción “Romantic Homicide”, volviéndose viral en la plataforma de TikTok.

Con más de 2 millones de seguidores en Instagram y más de 33 millones de escuchas mensuales en Spotify, David logró consolidar su carrera como artista emergente en la escena del pop, R&B y alternativo, participando en festivales de música como Coachella en 2025 y colaborando con artistas de talla internacional como 21 Savage, Holly Humberstone, Kali Uchis y Damiano David en el tema "Tangerine“.

Antes de convertirse en un fenómeno viral, David fue una figura conocida dentro de la comunidad gamer de Fornite, sin embargo, decidió abandonar su carrera como jugador profesional para incursionar en la música. Recientemente lanzó una canción para el juego, titulada “Locked & Loaded”, la cual fue convirtió en el primer himno oficial de Fornite.

De acuerdo con el medioBillboard, la cantanteKali Uchisreveló que está “en proceso” de retirar su colaboración con D4vd en el tema“Crashing”, incluso las marcasHollisteryCrocsinformaron que retirarán la imagen del cantante de su campaña publicitaria, según con el medioFootwear News.

Finalmente, derivado del escándalo, el cantante suspendió las presentaciones de su gira mundial “Withered World Tour” en Norteamérica y Europa.